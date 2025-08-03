  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إصابة خطيرة لماديسون

إصابة خطيرة لماديسون

2025-08-03 08:05:35
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعرض‭ ‬جيمس‭ ‬ماديسون،‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬فريق‭ ‬توتنهام،‭ ‬لإصابة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬الودية‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭/‬1‭ ‬مع‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬سيول‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬خرج‭ ‬محمولا‭ ‬على‭ ‬نقالة‭ ‬وبدا‭ ‬أنه‭ ‬يشعر‭ ‬بألم‭ ‬واضح‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬بدون‭ ‬التحام‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭. ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬حماسا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬استقبلت‭ ‬سون‭ ‬هيونج‭ ‬مين،‭ ‬قائد‭ ‬توتنهام‭ ‬الذي‭ ‬سيغادر‭ ‬الفريق،‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭.‬

وغاب‭ ‬ماديسون‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬إصابته‭ ‬الأخيرة‭ ‬لتؤثر‭ ‬على‭ ‬المفصل‭ ‬ذاته‭.‬

وقال‭ ‬الدنماركي‭ ‬توماس‭ ‬فرانك،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأوقات‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬يمكن‭ ‬للأمور‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جميلة‭ ‬وقاسية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬إصابة‭ ‬ماديسون‭ ‬خطيرة،‭ ‬وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬شهدنا‭ ‬لفتة‭ ‬رائعة‭ ‬لسون‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬وكذلك‭ ‬سعدنا‭ ‬بالاحترام‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬نيوكاسل‮»‬‭.‬

MENAFN03082025000055011008ID1109879553

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث