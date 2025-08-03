إصابة خطيرة لماديسون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعرض‭ ‬جيمس‭ ‬ماديسون،‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬فريق‭ ‬توتنهام،‭ ‬لإصابة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬الودية‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭/‬1‭ ‬مع‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬سيول‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬خرج‭ ‬محمولا‭ ‬على‭ ‬نقالة‭ ‬وبدا‭ ‬أنه‭ ‬يشعر‭ ‬بألم‭ ‬واضح‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬بدون‭ ‬التحام‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭. ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬حماسا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬استقبلت‭ ‬سون‭ ‬هيونج‭ ‬مين،‭ ‬قائد‭ ‬توتنهام‭ ‬الذي‭ ‬سيغادر‭ ‬الفريق،‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭.‬

وغاب‭ ‬ماديسون‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬إصابته‭ ‬الأخيرة‭ ‬لتؤثر‭ ‬على‭ ‬المفصل‭ ‬ذاته‭.‬

وقال‭ ‬الدنماركي‭ ‬توماس‭ ‬فرانك،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأوقات‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬يمكن‭ ‬للأمور‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جميلة‭ ‬وقاسية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬إصابة‭ ‬ماديسون‭ ‬خطيرة،‭ ‬وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬شهدنا‭ ‬لفتة‭ ‬رائعة‭ ‬لسون‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬وكذلك‭ ‬سعدنا‭ ‬بالاحترام‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬نيوكاسل‮»‬‭.‬