إصابة خطيرة لماديسون

إصابة خطيرة لماديسون
لندن – (د ب أ): تعرض جيمس ماديسون، صانع ألعاب فريق توتنهام، لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة فريقه الودية في آسيا والتي انتهت بالتعادل 1/1 مع نيوكاسل، في العاصمة الكورية الجنوبية سيول أمس الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب الدولي الإنجليزي خرج محمولا على نقالة وبدا أنه يشعر بألم واضح بعد سقوطه بدون التحام في الدقائق الأخيرة من المباراة. وشهدت المباراة الودية حماسا كبيرا من جانب الجماهير التي استقبلت سون هيونج مين، قائد توتنهام الذي سيغادر الفريق، في مسقط رأسه.
وغاب ماديسون عن المباريات الأخيرة لفريقه في الموسم الماضي، بما في ذلك نهائي الدوري الأوروبي، وذلك بسبب مشكلة في الركبة فيما جاءت إصابته الأخيرة لتؤثر على المفصل ذاته.
وقال الدنماركي توماس فرانك، المدير الفني للفريق، في تصريحات عقب المباراة: «أعتقد أنه في بعض الأوقات من الحياة يمكن للأمور أن تكون جميلة وقاسية في الوقت نفسه، وهذا ما حدث اليوم».
وأضاف: «يبدو أن إصابة ماديسون خطيرة، وعلى الجانب الآخر شهدنا لفتة رائعة لسون مع زملائه وكذلك سعدنا بالاحترام الكبير من لاعبي نيوكاسل».
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
السعودية تدين الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى
"أوبك بلس" تتفق على زيادة الإنتاج 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر
روسيا تعلن الطوارئ بعد فيضانات في كراسنودار - فيديو
ترمب: على إسرائيل إطعام سكان غزة.. وأميركا تتحمّل العبء وحدها
فيرنر: أتواصل مع كلوب
10 مصابين في استهداف لخيمة نازحين في دير البلح