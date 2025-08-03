مُدارا يشكر خالد بن حمد
أكد علاء مُدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة أن مملكة البحرين نجحت بامتياز في استضافة النسخة السادسة والعشرين من البطولة العربية لمنتخبات الرجال لكرة السلة، التي اختتمت منافساتها مؤخرًا على أرض المملكة، مشيدًا بالمستوى الرفيع للتنظيم والنجاح الكبير الذي حققته البطولة على مختلف الأصعدة.
وقال مُدارا إن اتحاد السلة يفتخر ويعتز بما تحقق في هذه النسخة من البطولة العربية، والتي جاءت لتعكس قدرة مملكة البحرين على استضافة أكبر وأهم الفعاليات الرياضية في المنطقة، رغم الفترة الزمنية القصيرة التي أُسند فيها شرف تنظيم البطولة. وأضاف: «أثبتت كوادرنا الوطنية كفاءتها العالية، وتمكنت من إخراج حدث عربي بهذا الحجم بصورة مشرفة تليق باسم البحرين ومكانتها الرياضية».
وأعرب رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة عن خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على تفضل سموه برعاية البطولة ودعمه الدائم لتطوير الرياضة البحرينية عموما وكرة السلة على وجه الخصوص، مؤكدًا أن هذه الرعاية الكريمة شكلت حجر الأساس لنجاح الحدث.
كما عبّر مُدارا عن بالغ الامتنان لسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على حضور سموه الحفل الختامي للبطولة وتتويجه الأبطال، مشيرًا إلى أن سموه يعد داعمًا أساسيًا لهذا النجاح من خلال اهتمامه الكبير بكافة التفاصيل التنظيمية، وحرصه على متابعة مجريات البطولة عن قرب لضمان تقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة البحرين على الساحة العربية.
وتابع مُدارا: «لقد كانت هذه البطولة فرصة رائعة لتعزيز أواصر التعاون بين الاتحادات العربية الشقيقة، وظهرت مستويات فنية متميزة من المنتخبات المشاركة، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة السلة العربية. كما ساهمت البطولة في الترويج لمملكة البحرين كوجهة مثالية للفعاليات الرياضية، حيث حظينا بإشادات واسعة من الوفود المشاركة والاتحاد العربي لكرة السلة».
وأكد مُدارا أن نجاح هذه البطولة ما هو إلا حافز لمواصلة العمل على استضافة المزيد من البطولات الإقليمية والدولية، مشددًا على التزام الاتحاد البحريني لكرة السلة بمواصلة جهوده في دعم وتطوير اللعبة بما يتماشى مع رؤية المملكة في تعزيز مكانتها على الخارطة الرياضية العالمية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
السعودية تدين الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى
"أوبك بلس" تتفق على زيادة الإنتاج 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر
روسيا تعلن الطوارئ بعد فيضانات في كراسنودار - فيديو
ترمب: على إسرائيل إطعام سكان غزة.. وأميركا تتحمّل العبء وحدها
فيرنر: أتواصل مع كلوب
10 مصابين في استهداف لخيمة نازحين في دير البلح