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مُدارا يشكر خالد بن حمد

مُدارا يشكر خالد بن حمد

2025-08-03 08:05:34
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬علاء‭ ‬مُدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نجحت‭ ‬بامتياز‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬منافساتها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬للتنظيم‭ ‬والنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

وقال‭ ‬مُدارا‭ ‬إن‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬يفتخر‭ ‬ويعتز‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬لتعكس‭ ‬قدرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬أكبر‭ ‬وأهم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬رغم‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬القصيرة‭ ‬التي‭ ‬أُسند‭ ‬فيها‭ ‬شرف‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أثبتت‭ ‬كوادرنا‭ ‬الوطنية‭ ‬كفاءتها‭ ‬العالية،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬حدث‭ ‬عربي‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬بصورة‭ ‬مشرفة‭ ‬تليق‭ ‬باسم‭ ‬البحرين‭ ‬ومكانتها‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬برعاية‭ ‬البطولة‭ ‬ودعمه‭ ‬الدائم‭ ‬لتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عموما‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬شكلت‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لنجاح‭ ‬الحدث‭.‬

كما‭ ‬عبّر‭ ‬مُدارا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الامتنان‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬سموه‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للبطولة‭ ‬وتتويجه‭ ‬الأبطال،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬يعد‭ ‬داعمًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لهذا‭ ‬النجاح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اهتمامه‭ ‬الكبير‭ ‬بكافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬التنظيمية،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬مجريات‭ ‬البطولة‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬نسخة‭ ‬استثنائية‭ ‬تليق‭ ‬بمكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العربية‭.‬

وتابع‭ ‬مُدارا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لتعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وظهرت‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬العربية‭. ‬كما‭ ‬ساهمت‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬مثالية‭ ‬للفعاليات‭ ‬الرياضية،‭ ‬حيث‭ ‬حظينا‭ ‬بإشادات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬والاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬مُدارا‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬حافز‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بمواصلة‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

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