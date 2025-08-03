البارالمبية تشارك في الندوة الأولى لـ "آسيوية" المرأة

البارالمبية تشارك في الندوة الأولى لـ "آسيوية" المرأة
شاركت اللجنة البارالمبية البحرينية في أعمال الندوة الأولى للجنة البارالمبية الآسيوية للمرأة في الرياضة البارالمبية، والتي أقيمت في تايوان خلال الفترة من 1 إلى 2 أغسطس الجاري، بمشاركة ممثلين عن مختلف اللجان الوطنية في القارة الآسيوية.
ومثلت اللجنة في هذه الندوة كل من مريم مطر، منسق إداري أول في مكتب الإدارة التنفيذية، ودانة حسن، منسق إداري أول في الشؤون المالية.
وجاءت مشاركة الوفد البحريني ضمن محور تعزيز دور المرأة في الرياضة البارالمبية، حيث ناقشت الندوة عدة محاور رئيسية، من أبرزها: رحلة المدربات: توجيه وإلهام الرياضيات، بالإضافة إلى دعم الأسرة والتوازن بين العمل والحياة للرياضيات، وعرض دراسات حالة حول تحديات المساواة بين الجنسين التي تواجهها الرياضيات البارالمبيات.
وخلال مشاركتهم، التقى أعضاء الوفد البحريني بالدكتورة Mu Ming - Chu ، رئيسة اللجنة البارالمبية الصينية تايبيه، حيث جرى تبادل الأحاديث حول سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم المرأة في الرياضة البارالمبية.
وتمثل هذه المشاركة خطوة فاعلة نحو تمكين المرأة البحرينية في المجال البارالمبي وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة مع القيادات النسائية في الرياضة البارالمبية على مستوى القارة.
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