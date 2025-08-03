البارالمبية تشارك في الندوة الأولى لـ "آسيوية" المرأة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

شاركت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الندوة‭ ‬الأولى‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬تايوان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬مختلف‭ ‬اللجان‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

ومثلت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مريم‭ ‬مطر،‭ ‬منسق‭ ‬إداري‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬ودانة‭ ‬حسن،‭ ‬منسق‭ ‬إداري‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭.‬

وجاءت‭ ‬مشاركة‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬ضمن‭ ‬محور‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية،‭ ‬حيث‭ ‬ناقشت‭ ‬الندوة‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭: ‬رحلة‭ ‬المدربات‭: ‬توجيه‭ ‬وإلهام‭ ‬الرياضيات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الأسرة‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬العمل‭ ‬والحياة‭ ‬للرياضيات،‭ ‬وعرض‭ ‬دراسات‭ ‬حالة‭ ‬حول‭ ‬تحديات‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الرياضيات‭ ‬البارالمبيات‭.‬

وخلال‭ ‬مشاركتهم،‭ ‬التقى‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬بالدكتورة‭ ‬ Mu ‭ ‬ Ming ‭-‬ Chu ‭ ‬،‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الصينية‭ ‬تايبيه،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬تبادل‭ ‬الأحاديث‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭.‬

وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬خطوة‭ ‬فاعلة‭ ‬نحو‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البارالمبي‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة‭ ‬مع‭ ‬القيادات‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭.‬