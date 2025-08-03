ترقب في لبنان قبيل جلسة حكومية حاسمة لبحث نزع سلاح "حزب الله"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

يترقب‭ ‬الشارع‭ ‬اللبناني‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬غداً،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبحث‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الملفات‭ ‬حساسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وهو‭ ‬سلاح‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬واتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬تاريخي‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬ملف‭ ‬‮«‬حصرية‭ ‬السلاح‭ ‬بيد‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬خطاب‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬للرئيس‭ ‬جوزيف‭ ‬عون،‭ ‬دعا‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬سلاح‭ ‬جميع‭ ‬القوى‭ ‬المسلحة،‭ ‬بمن‭ ‬فيها‭ ‬مليشيا‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬وتسليمه‭ ‬إلى‭ ‬الجيش،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬تحوّلًا‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الرسمي‭ ‬وسط‭ ‬ضغوط‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬متزايدة‭.‬

وتتواصل‭ ‬الاتصالات‭ ‬السياسية‭ ‬داخليًا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬محتملة،‭ ‬وسط‭ ‬تباين‭ ‬المواقف‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬رفضه‭ ‬طرح‭ ‬ملف‭ ‬سلاحه‭ ‬قبل‭ ‬وقف‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬ما‭ ‬دمرته‭ ‬الحرب‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

وتواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬اعتداءاتها‭ ‬اليومية‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬رغم‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬يضيف‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التعقيد‭ ‬إلى‭ ‬مشهد‭ ‬سياسي‭ ‬وأمني‭ ‬مأزوم‭.‬