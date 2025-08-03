حريق جراء قصف أوكراني على مستودع للنفط في سوتشي الروسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أدى‭ ‬هجوم‭ ‬بمسيّرات‭ ‬أوكرانية‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬مستودع‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬سوتشي،‭ ‬المدينة‭ ‬السياحية‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬روسيا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬وقال‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬كراسنودار‭ ‬فنيامين‭ ‬كوندراتييف‭ ‬على‭ ‬‮«‬تلغرام‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬سوتشي‭ ‬تعرّضت‭ ‬لهجوم‭ ‬بمسيّرات‭ ‬نفّذه‭ ‬نظام‭ ‬كييف‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬حطام‭ ‬المسيّرات‭ ‬ضرب‭ ‬‮«‬خزانا‭ ‬للنفط،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‮»‬‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬والتي‭ ‬استضافت‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬

وتستهدف‭ ‬أوكرانيا‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الروسية‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬ضد‭ ‬أراضيها‭ ‬منذ‭ ‬بدأ‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬سوتشي‭ ‬أندري‭ ‬بروشونين‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬لم‭ ‬يسفر‭ ‬عن‭ ‬ضحايا،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬عناصر‭ ‬الاطفاء‭ ‬يواصلون‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إخماد‭ ‬النيران‭. ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬بّثها‭ ‬الإعلام‭ ‬الروسي‭ ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحتها‭ ‬ألسنة‭ ‬اللهب‭ ‬وسحب‭ ‬الدخان‭ ‬الأسود‭ ‬تتصاعد‭ ‬من‭ ‬الموقع‭. ‬

وتم‭ ‬تعليق‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬سوتشي‭ ‬لتُستأنف‭ ‬بعد‭ ‬مدة‭ ‬قصيرة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الروسية‭ ‬الاتحادية‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭. ‬وتعد‭ ‬ضربات‭ ‬كييف‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬سوتشي‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬نادرة‭ ‬نسبيا‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬مدن‭ ‬روسية‭ ‬أخرى‭. ‬لكن‭ ‬هجمات‭ ‬بمسيرات‭ ‬أوكرانية‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬شخصين‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭. ‬ولم‭ ‬تعلّق‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الأخير‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬اعتراض‭ ‬ثلاث‭ ‬مسيّرات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لينينغراد‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬مدينة‭ ‬سان‭ ‬بطرسبرغ‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬بحر‭ ‬البلطيق‭. ‬

حذّرت‭ ‬كييف‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستكثّف‭ ‬ضرباتها‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬ازدياد‭ ‬الهجمات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والتي‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬عشرات‭ ‬المدنيين‭. ‬وأفادت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬بأن‭ ‬ضربات‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وشرقها‭ ‬خلال‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬جرحى‭. ‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الأوكرانية‭ ‬يوليا‭ ‬سفيريدنكو‭ ‬إن‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬سقوط‭ ‬صاروخ‭ ‬روسي‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ميكولاييف‭ ‬بجنوب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بينما‭ ‬أصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭). ‬