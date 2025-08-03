حريق جراء قصف أوكراني على مستودع للنفط في سوتشي الروسية

حريق جراء قصف أوكراني على مستودع للنفط في سوتشي الروسية
موسكو - (أ ف ب): أدى هجوم بمسيّرات أوكرانية إلى اندلاع حريق في مستودع للنفط في سوتشي، المدينة السياحية الساحلية في جنوب غرب روسيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية أمس الأحد. وقال حاكم منطقة كراسنودار فنيامين كوندراتييف على «تلغرام» إن «سوتشي تعرّضت لهجوم بمسيّرات نفّذه نظام كييف الليلة الماضية». وأضاف أن حطام المسيّرات ضرب «خزانا للنفط، ما أدى إلى اندلاع حريق» في المدينة المطلة على البحر الأسود، والتي استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014.
وتستهدف أوكرانيا البنى التحتية الروسية للنفط والغاز بشكل متكرر ردا على الهجمات ضد أراضيها منذ بدأ الغزو الروسي في فبراير 2022. من جهته، أكد رئيس بلدية سوتشي أندري بروشونين أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، مشددا على أن «الوضع تحت السيطرة الكاملة»، وأن عناصر الاطفاء يواصلون العمل على إخماد النيران. وأظهرت صور بّثها الإعلام الروسي ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود تتصاعد من الموقع.
وتم تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار سوتشي لتُستأنف بعد مدة قصيرة، بحسب ما أفادت الوكالة الروسية الاتحادية للنقل الجوي. وتعد ضربات كييف الجوية على سوتشي الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا، نادرة نسبيا بالمقارنة مع مدن روسية أخرى. لكن هجمات بمسيرات أوكرانية أودت بحياة شخصين في المدينة الشهر الماضي، بحسب السلطات المحلية. ولم تعلّق السلطات الأوكرانية على الهجوم الأخير. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد اعتراض ثلاث مسيّرات في منطقة لينينغراد حيث تقع مدينة سان بطرسبرغ المطلة على بحر البلطيق.
حذّرت كييف من أنها ستكثّف ضرباتها الجوية على روسيا ردا على ازدياد الهجمات الروسية على أراضيها في الأسابيع الأخيرة، والتي أودت بحياة عشرات المدنيين. وأفادت السلطات المحلية بأن ضربات روسية في جنوب أوكرانيا وشرقها خلال ليل السبت الأحد، أسفرت عن سقوط جرحى. وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدنكو إن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح جراء سقوط صاروخ روسي على منطقة سكنية في مدينة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا، بينما أصيب ثلاثة آخرون في منطقة خاركيف (شمال شرق).
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