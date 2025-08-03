باكستان وإيران تتعهدان برفع التبادل التجاري وتعزيز التعاون ضد الإرهاب

باكستان وإيران تتعهدان برفع التبادل التجاري وتعزيز التعاون ضد الإرهاب
إسلام آباد - (د ب أ): وقعت باكستان وإيران، أمس الأحد، اتفاقيات تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 10 مليارات دولار، كما تعهدتا بتعزيز التعاون من أجل القضاء على آفة الإرهاب، بما يصب في صالح السلام والازدهار في المنطقة. وقد تم توقيع اتفاقيات في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة والتجارة، خلال الزيارة التي استمرت يومين للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال مؤتمر صحفي مشترك: «لقد حددنا هدفا يتمثل في الوصول إلى 10 مليارات دولار في التبادل التجاري، ونأمل في تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن». وجدد شريف موقف باكستان الداعم لحق إيران في امتلاك برنامج نووي لأغراض سلمية في إطار ميثاق الأمم المتحدة، كما أدان العدوان الإسرائيلي على إيران، مؤكدا أنه «لا مبرر له». وأكد شريف أن البلدين سيتخذان خطوات فعالة للقضاء على الإرهاب وفتح سبل الازدهار في المنطقة.
من جانبه، قال الرئيس الإيراني إنه يرى أن بلوغ هدف التبادل التجاري البالغ 10 مليارات دولار، والذي يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف الحجم الحالي، أمر ممكن. وأضاف بزشكيان: «إيماني العميق هو أننا نستطيع، في وقت قصير، أن نرفع بسهولة حجم علاقاتنا التجارية من 3 مليارات دولار حاليا إلى الهدف المتمثل في 10 مليارات دولار». ووجه الشكر لحكومة وشعب باكستان على دعمهم لإيران «خلال العدوان الإرهابي الذي استمر 12 يوما من قبل النظام الصهيوني والولايات المتحدة».
غالبا ما كانت العلاقات بين باكستان وإيران مضطربة، خاصة في ما يتعلق بالأنشطة المسلحة العابرة للحدود، وقد تصاعدت التوترات في يناير 2024 حين شن الجانبان ضربات صاروخية متبادلة. ورغم التوترات، أبقت الدولتان على قنوات التواصل الدبلوماسي مفتوحة. وفي مايو، زار وزير الخارجية الإيراني باكستان وسط تصاعد التوتر مع الهند. وخلال الحرب بين إيران وإسرائيل، دعمت باكستان حق إيران في الدفاع عن النفس وأدانت الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.
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