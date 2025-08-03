باكستان وإيران تتعهدان برفع التبادل التجاري وتعزيز التعاون ضد الإرهاب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وقعت‭ ‬باكستان‭ ‬وإيران،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬الثنائي‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬كما‭ ‬تعهدتا‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬آفة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬السلام‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬متعددة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الطاقة‭ ‬والتجارة،‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬يومين‭ ‬للرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الباكستاني‭ ‬شهباز‭ ‬شريف،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حددنا‭ ‬هدفا‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري،‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬وجدد‭ ‬شريف‭ ‬موقف‭ ‬باكستان‭ ‬الداعم‭ ‬لحق‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬برنامج‭ ‬نووي‭ ‬لأغراض‭ ‬سلمية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬كما‭ ‬أدان‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مبرر‭ ‬له‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬شريف‭ ‬أن‭ ‬البلدين‭ ‬سيتخذان‭ ‬خطوات‭ ‬فعالة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬وفتح‭ ‬سبل‭ ‬الازدهار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إنه‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬بلوغ‭ ‬هدف‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬البالغ‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬الحجم‭ ‬الحالي،‭ ‬أمر‭ ‬ممكن‭. ‬وأضاف‭ ‬بزشكيان‭: ‬‮«‬إيماني‭ ‬العميق‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬نستطيع،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير،‭ ‬أن‭ ‬نرفع‭ ‬بسهولة‭ ‬حجم‭ ‬علاقاتنا‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬الهدف‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‮»‬‭. ‬ووجه‭ ‬الشكر‭ ‬لحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬باكستان‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬لإيران‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬العدوان‭ ‬الإرهابي‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

غالبا‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬باكستان‭ ‬وإيران‭ ‬مضطربة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأنشطة‭ ‬المسلحة‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود،‭ ‬وقد‭ ‬تصاعدت‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬حين‭ ‬شن‭ ‬الجانبان‭ ‬ضربات‭ ‬صاروخية‭ ‬متبادلة‭. ‬ورغم‭ ‬التوترات،‭ ‬أبقت‭ ‬الدولتان‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬مفتوحة‭. ‬وفي‭ ‬مايو،‭ ‬زار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬باكستان‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬الهند‭. ‬وخلال‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬دعمت‭ ‬باكستان‭ ‬حق‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬وأدانت‭ ‬الهجمات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭.‬