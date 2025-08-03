قتيلان جراء اشتباكات في السويداء بجنوب سوريا لأول مرة منذ وقف إطلاق النار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬شخصان‭ ‬جراء‭ ‬اشتباكات‭ ‬شهدتها‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬الدرزية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬سريان‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وضع‭ ‬حدا‭ ‬لمواجهات‭ ‬ذات‭ ‬خلفية‭ ‬طائفية‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬بمقتل‭ ‬شخصين‭ ‬‮«‬أحدهما‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬السويداء‭ ‬والآخر‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن‭ ‬العام‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬اشتباكات‭ ‬في‭ ‬الريف‭ ‬الغربي‭ ‬للمحافظة‭. ‬وهذه‭ ‬المواجهات‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تطبيق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يوليو،‭ ‬عقب‭ ‬مواجهات‭ ‬دامية‭ ‬أوقعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬قتيل،‭ ‬العدد‭ ‬الاكبر‭ ‬منهم‭ ‬دروز،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬وشردت‭ ‬176‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬منازلهم،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وأشار‭ ‬المرصد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اشتباكات‭ ‬اندلعت‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬المحلية‭ ‬ومقاتلين‭ ‬يستقلون‭ ‬سيارات‭ ‬تابعة‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬تل‭ ‬حديد‭ ‬في‭ ‬الريف‭ ‬الغربي‭ ‬للمحافظة،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬مسلح‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬لاحقا‭ ‬على‭ ‬الموقع‮»‬‭. ‬ودخلت‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬قوافل‭ ‬مساعدات‭ ‬الى‭ ‬المحافظة‭ ‬بواسطة‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬السوري‭. ‬وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬إرسال‭ ‬مساعدات‭ ‬منقذة‭ ‬للحياة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلبية‭ ‬‮«‬الاحتياجات‭ ‬العاجلة‭ ‬للأسر‭ ‬والمجتمعات‭ ‬المتأثرة‭ ‬بالتطورات‭ ‬الامنية‭ ‬الأخيرة‭ ‬والانقطاع‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‮»‬‭. ‬

وشهدت‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬يوليو‭ ‬ولمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬اشتباكات‭ ‬اندلعت‭ ‬بين‭ ‬مسلحين‭ ‬من‭ ‬البدو‭ ‬ومقاتلين‭ ‬دروز،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتوسع‭ ‬مع‭ ‬تدخل‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومسلحي‭ ‬العشائر‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬البدو،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬وشهود‭ ‬وفصائل‭ ‬درزية‭. ‬ورغم‭ ‬صمود‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الإنساني‮»‬‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬‮«‬حرجا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬المستمرة‭ ‬والأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬المتقطعة‮»‬‭. ‬

ويتهم‭ ‬سكان‭ ‬السلطات‭ ‬بفرض‭ ‬‮«‬حصار‮»‬‭ ‬على‭ ‬السويداء،‭ ‬مع‭ ‬تقييدها‭ ‬حركة‭ ‬الوصول‭ ‬اليها،‭ ‬وانتشار‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬المحافظة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬دمشق‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬طريق‭ ‬رئيسي‭ ‬يربط‭ ‬السويداء‭ ‬بدمشق‭ ‬مقطوعا،‭ ‬مع‭ ‬تمركز‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬محسوبة‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬تمنع‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬واستئناف‭ ‬الحركة‭ ‬التجارية،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭. ‬وتنفي‭ ‬السلطات‭ ‬السورية‭ ‬فرض‭ ‬حصار‭ ‬على‭ ‬المحافظة،‭ ‬وتلقي‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬‮«‬مجموعات‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬القانون‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬تسمية‭ ‬تطلقها‭ ‬على‭ ‬المقاتلين‭ ‬الدروز‭. ‬