تقرير عسكري بريطاني: ممارسات إسرائيل في غزة تتجاوز فظائع النازية في الحرب العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

كشف‭ ‬تقرير‭ ‬داخلي‭ ‬للجيش‭ ‬البريطاني‭ ‬عن‭ ‬تصاعد‭ ‬القلق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬إزاء‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬واصفًا‭ ‬بعض‭ ‬تلك‭ ‬الممارسات‭ ‬بأنها‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬قسوتها‭ ‬ما‭ ‬ارتُكب‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬

وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬التحذيرات‭ ‬عبر‭ ‬مقابلة‭ ‬فيديو‭ ‬سُجّلت‭ ‬بين‭ ‬طبيب‭ ‬عسكري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ومذيع‭ ‬من‭ ‬القسم‭ ‬الإعلامي‭ ‬بالجيش،‭ ‬حيث‭ ‬قارنوا‭ ‬بين‭ ‬أداء‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وسلوك‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬ديكلاسيفايد‮»‬‭ ‬ Declassified ‭ ‬ UK ‭ ‬أنهم‭ ‬رصدوا‭ ‬‮«‬قلقًا‭ ‬عميقًا‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬عناصر‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬البريطانية‭ ‬تجاه‭ ‬التصرفات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاعتراف‭ ‬يهدّد‭ ‬السياسة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تشرّع‭ ‬تسليح‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتدريب‭ ‬قواتها‭.‬

وأشار‭ ‬أحد‭ ‬العسكريين،‭ ‬الذي‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬ديكلاسيفايد‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفيديو‭ ‬‮«‬يتناقض‭ ‬بشكل‭ ‬صارخ‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المواقف‭ ‬الرسمية‭ ‬للدولة،‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬ترتكب‭ ‬انتهاكات‭ ‬منهجية،‭ ‬بينما‭ ‬القيم‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬تعكس‭ ‬قناعة‭ ‬بعكس‭ ‬ذلك‭ ‬تمامًا‭.‬

ورغم‭ ‬الانتقادات‭ ‬الداخلية،‭ ‬لم‭ ‬تتأثر‭ ‬العلاقات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وتل‭ ‬أبيب،‭ ‬إذ‭ ‬تخرج‭ ‬عقيد‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬عسكرية‭ ‬بريطانية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬فيما‭ ‬زار‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قاعدة‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬أوكسفوردشاير‭. ‬كما‭ ‬استمر‭ ‬تصدير‭ ‬مكونات‭ ‬طائرات‭ ‬ F ‭-‬35‭ ‬عبر‭ ‬دول‭ ‬وسيطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬واصلت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬تنفيذ‭ ‬رحلات‭ ‬مراقبة‭ ‬جوية‭ ‬فوق‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وفي‭ ‬الفيديو،‭ ‬وصف‭ ‬المذيع‭ ‬ديريك‭ ‬تيدر‭ ‬ Derek ‭ ‬ Tedder ‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬أقل‭ ‬احترامًا‭ ‬لاتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الألماني‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‮»‬‭. ‬وسُجل‭ ‬في‭ ‬التوضيح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دولًا‭ ‬مثل‭ ‬روسيا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬تُقصف‭ ‬المستشفيات‭ ‬وسيارات‭ ‬الإسعاف‭.‬

وفي‭ ‬ردّه،‭ ‬قال‭ ‬العقيد‭: ‬‮«‬رأينا‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬التزامًا‭ ‬دقيقًا‭ ‬باتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭. ‬لكن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وغزة‭ ‬يختلف‭ ‬تمامًا‮»‬‭.‬

وبسبب‭ ‬استهداف‭ ‬المستشفيات‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر،‭ ‬أفاد‭ ‬العقيد‭ ‬بأنه‭ ‬يراجع‭ ‬إجراءات‭ ‬الجيش‭ ‬البريطاني‭ ‬بشأن‭ ‬رعاية‭ ‬الجنود‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬الحروب‭ ‬المحتملة،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لدمار‭ ‬المستشفيات‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬مصدر‭ ‬بالجيش‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية،‭ ‬مفيدًا‭ ‬بأن‭ ‬جميع‭ ‬العسكريين‭ ‬يتلقون‭ ‬تدريبًا‭ ‬سنويًا‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي،‭ ‬وأنهم‭ ‬يدركون‭ ‬تمامًا‭ ‬ما‭ ‬تعتبره‭ ‬جرائم‭ ‬حرب،‭ ‬ويعرفون‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يرونه‭ ‬من‭ ‬استهداف‭ ‬يُمكن‭ ‬تصنيفه‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭.‬

وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية‭ ‬رفضت‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬مضمون‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭. ‬لكن‭ ‬تعليق‭ ‬العسكريين‭ ‬البريطانيين‭ ‬يعكس‭ ‬فجوة‭ ‬بين‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسة‭ ‬المسلحة‭ ‬وتبريرات‭ ‬الحكومة‭ ‬بأن‭ ‬قواعد‭ ‬الاشتباك‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬شبيهة‮»‬‭ ‬بالمعايير‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬الحضرية‭. ‬