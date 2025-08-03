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مصر: 9 طائرات نقل عسكرية أسقطت أطنانا من المساعدات الغذائية على غزة

مصر: 9 طائرات نقل عسكرية أسقطت أطنانا من المساعدات الغذائية على غزة

2025-08-03 08:05:12
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭:‬‮ ‬

أعلنت‭ ‬مصر‭ ‬أن‭ ‬تسع طائرات‭ ‬نقل‭ ‬عسكرية‭ ‬قامت‭ ‬بنقل‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬الأطنان‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭.‬

وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭ ‬أنه‭: ‬استمراراً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬السيد‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بتقديم‭ ‬كافة‭ ‬أوجه‭ ‬الدعم‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭ ‬لمساندة‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومحاولة‭ ‬بث‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬نفوسهم‭ ‬رغم‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتردية،‭ ‬أقلعت‭ ‬9‭ ‬طائرات‭ ‬نقل‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬محملة‭ ‬بعشرات‭ ‬الأطنان‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬الإسقاط‭ ‬الجوي‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬براً‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬لاستمرار‭ ‬تدفق‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬براً‭.‬

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