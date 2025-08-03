مصر: 9 طائرات نقل عسكرية أسقطت أطنانا من المساعدات الغذائية على غزة

مصر: 9 طائرات نقل عسكرية أسقطت أطنانا من المساعدات الغذائية على غزة
القاهرة - سيد عبدالقادر:
أعلنت مصر أن تسع طائرات نقل عسكرية قامت بنقل عشرات من الأطنان من المساعدات الغذائية على قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أنه: استمراراً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وفي ضوء الدور المصري لمساندة سكان قطاع غزة ومحاولة بث الأمل في نفوسهم رغم الأوضاع الإنسانية المتردية، أقلعت 9 طائرات نقل عسكرية من جمهورية مصر العربية على مدار الأيام الثلاثة الماضية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها براً بقطاع غزة. جاء ذلك تزامناً مع الجهود المصرية لاستمرار تدفق شاحنات المساعدات براً.
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