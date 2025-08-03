عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين فوق جسر هاربور بسيدني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

سيدني‭ - (‬رويترز‭): ‬تحدى‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬وساروا‭ ‬عبر‭ ‬جسر‭ ‬هاربور‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سيدني‭ ‬الأسترالية‭ ‬أمس‭ ‬مطالبين‭ ‬بإحلال‭ ‬السلام‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬مزقته‭ ‬الحرب‭ ‬ويعيش‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬متفاقمة‭. ‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬السلطات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إنها‭ ‬قتلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تقول‭ ‬حكومات‭ ‬ومنظمات‭ ‬إنسانية‭ ‬إن‭ ‬نقص‭ ‬الغذاء‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفشي‭ ‬الجوع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وحمل‭ ‬بعض‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المسيرة،‭ ‬التي‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬منظموها‭ ‬اسم‭ (‬مسيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنسانية‭)‬،‭ ‬أواني‭ ‬طهي‭ ‬كرمز‭ ‬للجوع‭. ‬

وتفاوت‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬وأُسر‭ ‬معها‭ ‬أطفال‭ ‬صغار‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬جوليان‭ ‬أسانج‭ ‬مؤسس‭ ‬موقع‭ ‬ويكيليكس‭. ‬ولوح‭ ‬بعضهم‭ ‬بالأعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ورددوا‭ ‬هتاف‭ ‬‮«‬كلنا‭ ‬فلسطينيون‮»‬‭. ‬

وحاولت‭ ‬شرطة‭ ‬ولاية‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬الولاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬منع‭ ‬المسيرة‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬الجسر،‭ ‬وهو‭ ‬معلم‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬وطريق‭ ‬نقل‭ ‬رئيسي،‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬عبور‭ ‬الطريق‭ ‬ربما‭ ‬يُسبب‭ ‬مخاطر‭ ‬أمنية‭ ‬واضطرابا‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬النقل‭. ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬للولاية‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬السبت‭ ‬بإمكانية‭ ‬تنظيم‭ ‬المسيرة‭. ‬

وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬إنها‭ ‬نشرت‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬أفرادها‭ ‬وحثت‭ ‬المتظاهرين‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬السلمية‭. ‬

وانتشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ملبورن،‭ ‬حيث‭ ‬خرجت‭ ‬مسيرة‭ ‬احتجاجية‭ ‬مماثلة‭. ‬

وتصاعدت‭ ‬الضغوط‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬وأعلنت‭ ‬فرنسا‭ ‬وكندا‭ ‬أنهما‭ ‬ستعترفان‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطينية،‭ ‬بينما‭ ‬أعلنت‭ ‬بريطانيا‭ ‬أنها‭ ‬ستحذو‭ ‬حذوهما‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تتعامل‭ ‬إسرائيل‭ ‬مع‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬

ونددت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بهذه‭ ‬الخطط‭ ‬ووصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬مكافأة‭ ‬لحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وقادت‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬اندلعت‭ ‬بعده‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬دمرت‭ ‬معظم‭ ‬القطاع‭. ‬

ونفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬سياسة‭ ‬تجويع‭ ‬واتهمت‭ ‬حماس‭ ‬بسرقة‭ ‬المساعدات‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنتوني‭ ‬ألبانيزي‭ ‬إنه‭ ‬يؤيد‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬إسرائيل‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬وتسببها‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬مدنيين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الدفاع‭ ‬عنه‭ ‬أو‭ ‬تجاهله‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يعترف‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭. ‬

وقالت‭ ‬تيريز‭ ‬كورتيس،‭ ‬وهي‭ ‬متظاهرة‭ ‬في‭ ‬الثمانينيات‭ ‬من‭ ‬عمرها،‭ ‬إنها‭ ‬تتمتع‭ ‬بحق‭ ‬إنساني‭ ‬وامتياز‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬تتعرض‭ ‬مستشفياتهم‭ ‬للقصف‭ ‬ويُحرمون‭ ‬من‭ ‬حقهم‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬وأنا‭ ‬أشارك‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬خصيصا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬