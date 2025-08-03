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إنشاء فرع للتعافي من الإدمان للنساء بالزنج

إنشاء فرع للتعافي من الإدمان للنساء بالزنج

2025-08-03 08:04:56
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافق‭ ‬أسامة‭ ‬العلوي‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬لجمعية‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬الإدمان‭ ‬بتكوين‭ ‬فرع‭ ‬للنساء‭ ‬بمنطقة‭ ‬الزنج‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وذلك‭ ‬إعمالا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ ‬‮«‬53‮»‬‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬النموذجية‭ ‬للنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لإشراف‭ ‬الوزارة‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬4‮»‬‭ ‬لسنة‭ ‬2007‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬قامت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بتغيير‭ ‬هويتها‭ ‬في‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتغيير‭ ‬مسماها‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬إلى‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬الإدمان؛‭ ‬وجرت‭ ‬الموافقة‭ ‬وإعلان‭ ‬المُسمى‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬وفقًا‭ ‬لطلب‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬الجمعية‭ ‬لوزارة‭ ‬التنمية‭. ‬

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