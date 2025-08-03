إنشاء فرع للتعافي من الإدمان للنساء بالزنج

إنشاء فرع للتعافي من الإدمان للنساء بالزنج
الجدير بالذكر أن الجمعية قامت مؤخرًا بتغيير هويتها في منصات التواصل الاجتماعي وتغيير مسماها من جمعية التعافي من المخدرات إلى التعافي من الإدمان؛ وجرت الموافقة وإعلان المُسمى الجديد في وقت سابق وفقًا لطلب تقدمت به الجمعية لوزارة التنمية. كلمات دالة
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