إنشاء فرع للتعافي من الإدمان للنساء بالزنج

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬قامت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بتغيير‭ ‬هويتها‭ ‬في‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتغيير‭ ‬مسماها‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬إلى‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬الإدمان؛‭ ‬وجرت‭ ‬الموافقة‭ ‬وإعلان‭ ‬المُسمى‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬وفقًا‭ ‬لطلب‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬الجمعية‭ ‬لوزارة‭ ‬التنمية‭. ‬

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