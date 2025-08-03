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حظر بيع أكياس النيكوتين على مـن هـم دون 18 سـنـة

حظر بيع أكياس النيكوتين على مـن هـم دون 18 سـنـة

2025-08-03 08:04:54
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬مروة‭ ‬أحمد

صدر‭ ‬عن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬قرارا‭ ‬باعتماد‭ ‬اللائحة‭ ‬الفنيّة‭ ‬الوطنية‭ ‬بمنتجات‭ ‬أكياس‭ ‬النيكوتين‭ ‬‮«‬ ICS ‭: ‬65.160‮»‬؛‭ ‬إذ‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬بيع‭ ‬أكياس‭ ‬النيكوتين‭ ‬أو‭ ‬تقديمها‭ ‬بدون‭ ‬مقابل‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة،‭ ‬وتفويض‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بتطبيق‭ ‬اللائحة‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬فور‭ ‬دخول‭ ‬القرار‭ ‬حيّز‭ ‬التنفيذ‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

كما‭ ‬أصدر‭ ‬فخرو‭ ‬قرارًا‭ ‬بتفويض‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بمراقبة‭ ‬تطبيق‭ ‬اللائحة‭ ‬الفنيّة‭ ‬الخاصة‭ ‬لمنتجات‭ ‬النيكوتين‭ ‬الإلكترونية‭ ‬‮«‬نظائر‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ‭ ‬التقليدية‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭.‬

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