حظر بيع أكياس النيكوتين على مـن هـم دون 18 سـنـة

حظر بيع أكياس النيكوتين على مـن هـم دون 18 سـنـة
صدر عن عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة قرارا باعتماد اللائحة الفنيّة الوطنية بمنتجات أكياس النيكوتين « ICS : 65.160»؛ إذ نص القرار على حظر بيع أكياس النيكوتين أو تقديمها بدون مقابل لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وتفويض وزارة الصحة بتطبيق اللائحة مدة سنة فور دخول القرار حيّز التنفيذ مطلع عام 2026.
كما أصدر فخرو قرارًا بتفويض وزارة الصحة بمراقبة تطبيق اللائحة الفنيّة الخاصة لمنتجات النيكوتين الإلكترونية «نظائر منتجات التبغ التقليدية» وذلك مدة ثلاث سنوات بدءًا من أغسطس الجاري.كلمات دالة
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