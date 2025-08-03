سمير ناس: توجيهات الملك السامية خارطة طريق للمرحلة المقبلة
وقال: نتطلع كمجلس إدارة لغرفة البحرين للبناء على ما تم التأكيد عليه من قبل جلالة الملك المعظم وخاصة فيما يتعلق بتعزيز بيئة الأعمال وتذليل التحديات أمام التجار، وتطوير أدوات الشراكة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق النمو المستدام.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن دعم جلالة الملك المعظم هو نهج تاريخي متواصل أرسته القيادة البحرينية منذ تأسيس الغرفة بل منذ تأسيس المجلس العرفي منذ عام 1910، من حرص لأصحاب السمو والعظمة حكام البحرين الكرام وحتى العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم على تمكين الغرفة باعتبارها ممثلا شرعيا للقطاع الخاص وشريك في التنمية الوطنية.
وأضاف ناس أن دعم جلالته يجسد رؤية ملكية تؤمن بدور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني، وتعكس ثقة القيادة في قدرة الغرفة على التعبير عن تطلعات التجار والمستثمرين ورجال الأعمال، والاسهام الفعال في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية، مشددا على أن دعم جلالته الكبير واللامحدود يعزز من مكانة الغرفة داخل وخارج البحرين ويمنحها زخما لمواصلة دورها الوطني بمسؤولية وشراكة فعالة.
وقال: لا يفوتني أن استذكر بكثير من الاعتزاز كلمات جلالته وتوجيهاته السامية في مستهل أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس إدارة الغرفة وما حملته من رؤى ثاقبة للدور المأمول من قطاع الأعمال البحرين في رفعة الاقتصاد الوطني.
ونحن في كل اللقاءات التي نتشرف فيها بلقاء جلالته، نجد كل الحرص من جلالته على توفير كل السبل للنهوض بالقطاع الخاص حتى يواصل مسيرته في البناء والازدهار للمملكة.كلمات دالة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
السعودية تدين الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى
"أوبك بلس" تتفق على زيادة الإنتاج 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر
روسيا تعلن الطوارئ بعد فيضانات في كراسنودار - فيديو
ترمب: على إسرائيل إطعام سكان غزة.. وأميركا تتحمّل العبء وحدها
فيرنر: أتواصل مع كلوب
10 مصابين في استهداف لخيمة نازحين في دير البلح