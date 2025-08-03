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سمير ناس: توجيهات الملك السامية خارطة طريق للمرحلة المقبلة

سمير ناس: توجيهات الملك السامية خارطة طريق للمرحلة المقبلة

2025-08-03 08:04:52
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬لقاء‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬بغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬يشكل‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬بتوجيهاته‭ ‬السديدة‭ ‬ومنحنا‭ ‬جلالته‭ ‬دفعة‭ ‬قوية‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬الغرفة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬حيث‭ ‬خرجنا‭ ‬بمسؤولية‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬دوره‭ ‬المحوري‭ ‬لدعم‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬لمركز‭ ‬الأخبار‭.‬

وقال‭: ‬نتطلع‭ ‬كمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬لغرفة‭ ‬البحرين‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتذليل‭ ‬التحديات‭ ‬أمام‭ ‬التجار،‭ ‬وتطوير‭ ‬أدوات‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬هو‭ ‬نهج‭ ‬تاريخي‭ ‬متواصل‭ ‬أرسته‭ ‬القيادة‭ ‬البحرينية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الغرفة‭ ‬بل‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬العرفي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1910،‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬لأصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والعظمة‭ ‬حكام‭ ‬البحرين‭ ‬الكرام‭ ‬وحتى‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الغرفة‭ ‬باعتبارها‭ ‬ممثلا‭ ‬شرعيا‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وشريك‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭.‬

وأضاف‭ ‬ناس‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬جلالته‭ ‬يجسد‭ ‬رؤية‭ ‬ملكية‭ ‬تؤمن‭ ‬بدور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتعكس‭ ‬ثقة‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬الغرفة‭ ‬على‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬تطلعات‭ ‬التجار‭ ‬والمستثمرين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬والاسهام‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬جلالته‭ ‬الكبير‭ ‬واللامحدود‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬الغرفة‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين‭ ‬ويمنحها‭ ‬زخما‭ ‬لمواصلة‭ ‬دورها‭ ‬الوطني‭ ‬بمسؤولية‭ ‬وشراكة‭ ‬فعالة‭.‬

وقال‭: ‬لا‭ ‬يفوتني‭ ‬أن‭ ‬استذكر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الاعتزاز‭ ‬كلمات‭ ‬جلالته‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الغرفة‭ ‬وما‭ ‬حملته‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬ثاقبة‭ ‬للدور‭ ‬المأمول‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رفعة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

ونحن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اللقاءات‭ ‬التي‭ ‬نتشرف‭ ‬فيها‭ ‬بلقاء‭ ‬جلالته،‭ ‬نجد‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬السبل‭ ‬للنهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬حتى‭ ‬يواصل‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬والازدهار‭ ‬للمملكة‭.‬

كلمات دالة

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