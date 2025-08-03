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تثمين ثلاثة عقارات بالمحرق بقيمة 131 ألف دينار للمصلحة العامة

تثمين ثلاثة عقارات بالمحرق بقيمة 131 ألف دينار للمصلحة العامة

2025-08-03 08:04:50
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬مروة‭ ‬أحمد

أعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬التثمين‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬بشأن‭ ‬استملاك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬تثمين‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقارات‭ ‬وصلت‭ ‬قيمتها‭ ‬الاجمالية‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬131‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬تثمين‭ ‬العقار‭ ‬الأول‭ ‬بقيمة‭ ‬104‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬والثاني‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العقار‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬تثمينه‭ ‬بسعر‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬9‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭.‬

وتم‭ ‬الإشارة‭ ‬في‭ ‬الإعلان‭ ‬إلى‭ ‬إجازة‭ ‬المالك‭ ‬وأصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬والمستملك‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬خلال‭ ‬45‭ ‬يومًا‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭.‬

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