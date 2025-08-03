تثمين ثلاثة عقارات بالمحرق بقيمة 131 ألف دينار للمصلحة العامة

تثمين ثلاثة عقارات بالمحرق بقيمة 131 ألف دينار للمصلحة العامة
أعلنت لجنة التثمين بوزارة شؤون البلديات والزراعة، بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة بمحافظة المحرق، تثمين ثلاثة عقارات وصلت قيمتها الاجمالية إلى نحو 131 ألف دينار، حيث جرى تثمين العقار الأول بقيمة 104 آلاف دينار، والثاني 17 ألف دينار إلى جانب العقار الثالث الذي جرى تثمينه بسعر وصل إلى نحو 9 آلاف دينار.
وتم الإشارة في الإعلان إلى إجازة المالك وأصحاب الحقوق والمستملك التظلم من هذا القرار خلال 45 يومًا بدءًا من أغسطس الجاري.كلمات دالة
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