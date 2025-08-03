رئيس الجامعة العربية المفتوحة:الجامعة العربية المفتوحة تضع تمكين الشباب في صميم رسالتها التعليمية والتنموية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتابعت‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحولات‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تخصصات‭ ‬حديثة‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬واللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬لتواكب‭ ‬المستجدات‭ ‬العالمية‭ ‬وتحقق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬المعرفة‭ ‬النظرية‭ ‬والتطبيق‭ ‬العملي‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تولي‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لتهيئة‭ ‬الطلبة‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬منذ‭ ‬سنواتهم‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬العملي،‭ ‬والمشاريع‭ ‬الواقعية،‭ ‬والزيارات‭ ‬الميدانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬التوظيف،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬والعامة،‭ ‬لربط‭ ‬الجانب‭ ‬الأكاديمي‭ ‬بالواقع‭ ‬المهني‭. ‬كما‭ ‬نوفر‭ ‬منصات‭ ‬دعم‭ ‬مهني‭ ‬وتوجيه‭ ‬وظيفي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬خططهم‭ ‬المستقبلية‭ ‬بثقة‭ ‬ووضوح‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التخرج،‭ ‬فتواصل‭ ‬الجامعة‭ ‬دعم‭ ‬خريجيها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الشخصية‭ ‬والمهنية،‭ ‬وورش‭ ‬العمل،‭ ‬ومبادرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬التوظيف‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬الخريجين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مؤهلاتهم‭ ‬وطموحاتهم‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نموذج‭ ‬التعليم‭ ‬الذي‭ ‬تعتمده‭ ‬الجامعة‭ ‬‮«‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬والمدمج‮»‬‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬ركائز‭ ‬التمكين،‭ ‬حيث‭ ‬يمنح‭ ‬الطلبة‭ ‬مرونة‭ ‬في‭ ‬التعلم‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الجودة‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬ويتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الخلفيات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعملية‭ ‬لمتابعة‭ ‬تعليمهم‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬محفّزة‭ ‬وشاملة‭.‬

وقالت‭: ‬نفتخر‭ ‬بأن‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬بفروعها‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬دول‭ ‬عربية،‭ ‬أصبحت‭ ‬جسرًا‭ ‬للتكامل‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬ومنصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬المشتركة،‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكات‭ ‬أكاديمية‭ ‬ومهنية‭ ‬دولية،‭ ‬ونظام‭ ‬جودة‭ ‬معتمد‭ ‬يواكب‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التزامها‭ ‬العميق‭ ‬برسالتها‭ ‬التربوية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬تواصل‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬كأولوية‭ ‬استراتيجية،‭ ‬واضعة‭ ‬نصب‭ ‬عينيها‭ ‬هدفًا‭ ‬واحدًا‭: ‬تخريج‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬المؤهل‭ ‬علميًا‭ ‬وعمليًا،‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬لأوطانه،‭ ‬ومع‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬متسارع،‭ ‬تبقى‭ ‬الجامعة‭ ‬شريكًا‭ ‬فاعلًا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية،‭ ‬وبيتًا‭ ‬علميًا‭ ‬مفتوحًا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يسعى‭ ‬للارتقاء‭ ‬بنفسه‭ ‬ومجتمعه‭.‬

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