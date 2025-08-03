رئيس الجامعة العربية المفتوحة:الجامعة العربية المفتوحة تضع تمكين الشباب في صميم رسالتها التعليمية والتنموية

رئيس الجامعة العربية المفتوحة:الجامعة العربية المفتوحة تضع تمكين الشباب في صميم رسالتها التعليمية والتنموية
وتابعت بأنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، حرصنا على تقديم تخصصات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، إلى جانب تطوير البرامج التقليدية في إدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، واللغة الإنجليزية لتواكب المستجدات العالمية وتحقق التوازن بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.
وأشارت إلى أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لتهيئة الطلبة لسوق العمل منذ سنواتهم الدراسية الأولى، وذلك من خلال توفير فرص التدريب العملي، والمشاريع الواقعية، والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع جهات التوظيف، والمؤسسات الخاصة والعامة، لربط الجانب الأكاديمي بالواقع المهني. كما نوفر منصات دعم مهني وتوجيه وظيفي تسهم في تمكين الطلبة من بناء خططهم المستقبلية بثقة ووضوح.
أما على مستوى ما بعد التخرج، فتواصل الجامعة دعم خريجيها من خلال برامج تطوير المهارات الشخصية والمهنية، وورش العمل، ومبادرات في مجال إدارة الأعمال، إلى جانب توفير شبكة واسعة من العلاقات مع جهات التوظيف لتعزيز فرص الخريجين في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم.
وشددت على أن نموذج التعليم الذي تعتمده الجامعة «التعليم المفتوح والمدمج» يعد من أبرز ركائز التمكين، حيث يمنح الطلبة مرونة في التعلم مع الحفاظ على معايير عالية من الجودة الأكاديمية، ويتيح الفرصة للطلبة من مختلف الخلفيات الاجتماعية والعملية لمتابعة تعليمهم الجامعي في بيئة محفّزة وشاملة.
وقالت: نفتخر بأن الجامعة العربية المفتوحة، بفروعها المنتشرة في تسع دول عربية، أصبحت جسرًا للتكامل العربي في التعليم العالي، ومنصة لتبادل الخبرات وتعزيز الهوية المشتركة، ونعمل على مواصلة هذا النهج من خلال شراكات أكاديمية ومهنية دولية، ونظام جودة معتمد يواكب أفضل الممارسات العالمية.
وأضافت أن الجامعة العربية المفتوحة، ومن خلال التزامها العميق برسالتها التربوية والإنسانية، تواصل الاستثمار في رأس المال البشري كأولوية استراتيجية، واضعة نصب عينيها هدفًا واحدًا: تخريج جيل من الشباب المؤهل علميًا وعمليًا، القادر على الإسهام في بناء مستقبل مستدام لأوطانه، ومع ما يشهده العالم من تطور متسارع، تبقى الجامعة شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية، وبيتًا علميًا مفتوحًا لكل من يسعى للارتقاء بنفسه ومجتمعه.كلمات دالة
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