مستشار الملك للشؤون الثقافية والعلمية تزور مدينة شباب 2030

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الجولة،‭ ‬اطّلعت‭ ‬المستشارة‭ ‬على‭ ‬محاور‭ ‬المدينة‭ ‬المختلفة،‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬مراكز‭ ‬تخصصية‭ ‬في‭ ‬القيادة،‭ ‬والريادة،‭ ‬والإعلام،‭ ‬والفنون،‭ ‬والثقافة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭. ‬كما‭ ‬تعرّفت‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬التدريب‭ ‬العملي،‭ ‬ومبادئ‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬البرامج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬والمجالات‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لها‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعربت‭ ‬سعادة‭ ‬الأستاذة‭ ‬هالة‭ ‬الأنصاري‭ ‬عن‭ ‬إعجابها‭ ‬الكبير‭ ‬بالتطور‭ ‬اللافت‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬العمل‭ ‬بمدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬أصبح‭ ‬علامة‭ ‬بحرينية‭ ‬ونموذجاً‭ ‬تنموياً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الفكرية،‭ ‬والعملية،‭ ‬والثقافية،‭ ‬وتسليحهم‭ ‬بقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭.‬‮ ‬

وقالت‭: ‬‮«‬ما‭ ‬لمسته‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬والتنوع‭ ‬في‭ ‬مضمون‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المتجدد‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الإنسان‭ ‬البحريني،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬يحظى‭ ‬بالاهتمام‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬كأولوية‭ ‬وطنية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الثقافية‭ ‬والمعرفية‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬المدينة‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬شمولية‭ ‬لبناء‭ ‬شخصية‭ ‬شابة‭ ‬متوازنة،‭ ‬متمكنة‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬العصر،‭ ‬ومتصلة‭ ‬بجذورها‭ ‬الثقافية‭ ‬وهويتها‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

وأعربت‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للشؤون‭ ‬الثقافية‭ ‬والعلمية،‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬الشباب‭ ‬كمحرك‭ ‬للتنمية،‭ ‬وكركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لمستقبل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزدهر‭.‬

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