54 حالة وفاة مؤكدة في غرق قارب قبالة اليمن

MENAFN - Al-Bayan) أبلغ مسؤول يمني رويترز، أمس، بأن أكثر من 50 مهاجراً لقوا حتفهم، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين، بعد غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة ببحر العرب، قبالة سواحل اليمن.

وقال عبدالقادر باجميل، مدير صحة مديرية زنجبار بمحافظة أبين، إنه تسنى انتشال جثث 54 مهاجراً من الذكور والإناث، فيما تسنى إنقاذ 10، هم تسعة إثيوبيين ويمني. وأكد باجميل أن عمليات البحث والإنقاذ، لا تزال جارية لانتشال الجثث المتبقية، إذ كان القارب يقل نحو 150 شخصاً تقريباً.

وكانت مصادر أمنية ذكرت في وقت سابق، أن القارب انقلب فجر أمس، بسبب سوء الأحوال الجوية والريح الشديدة قبالة سواحل مديرية أحور بمحافظة أبين، في جنوبي اليمن على بحر العرب.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة، إن اليمن لا يزال يشهد زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من أفريقيا. وذكرت أنها سجلت وصول أكثر من 37 ألف مهاجر إلى اليمن، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع أزيد من 60 ألفاً في 2024 بكامله.

وزادت في السنوات الخمس الماضية حوادث غرق القوارب التي تستخدم لتهريب المهاجرين، لاسيما قبالة سواحل اليمن الشرقية والغربية، وذلك للبحث عن فرص عمل هناك، أو الوصول منه إلى دول أخرى.

وغالباً ما يلجأ هؤلاء الأشخاص، وأغلبهم من إثيوبيا والصومال، للهجرة بسبب ظروف المعيشة الصعبة، عبر ما يسمى الطريق الشرقي، الذي تصفه المنظمة الدولية للهجرة، بأنه أحد أكثر ممرات الهجرة ازدحاماً وخطورة في العالم.