54 حالة وفاة مؤكدة في غرق قارب قبالة اليمن

54 حالة وفاة مؤكدة في غرق قارب قبالة اليمن
وقال عبدالقادر باجميل، مدير صحة مديرية زنجبار بمحافظة أبين، إنه تسنى انتشال جثث 54 مهاجراً من الذكور والإناث، فيما تسنى إنقاذ 10، هم تسعة إثيوبيين ويمني. وأكد باجميل أن عمليات البحث والإنقاذ، لا تزال جارية لانتشال الجثث المتبقية، إذ كان القارب يقل نحو 150 شخصاً تقريباً.
وكانت مصادر أمنية ذكرت في وقت سابق، أن القارب انقلب فجر أمس، بسبب سوء الأحوال الجوية والريح الشديدة قبالة سواحل مديرية أحور بمحافظة أبين، في جنوبي اليمن على بحر العرب.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة، إن اليمن لا يزال يشهد زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من أفريقيا. وذكرت أنها سجلت وصول أكثر من 37 ألف مهاجر إلى اليمن، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع أزيد من 60 ألفاً في 2024 بكامله.
وزادت في السنوات الخمس الماضية حوادث غرق القوارب التي تستخدم لتهريب المهاجرين، لاسيما قبالة سواحل اليمن الشرقية والغربية، وذلك للبحث عن فرص عمل هناك، أو الوصول منه إلى دول أخرى.
وغالباً ما يلجأ هؤلاء الأشخاص، وأغلبهم من إثيوبيا والصومال، للهجرة بسبب ظروف المعيشة الصعبة، عبر ما يسمى الطريق الشرقي، الذي تصفه المنظمة الدولية للهجرة، بأنه أحد أكثر ممرات الهجرة ازدحاماً وخطورة في العالم.
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