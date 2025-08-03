سبتمبر لناظره قريب.. فهل ينهي الصراع؟

MENAFN - Al-Bayan) في 23 سبتمبر 2011، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، ولم تقم الدولة.

وبعد 14 عاماً، تشتعل الدبلوماسية الفلسطينية، تارة بتقييم الموقف الدولي في ظل ((تسونامي)) الاعتراف، وتارة بالنظر إلى التهدئة المجمدة للحرب على قطاع غزة.

فيما بدا وكأنه ((موجات تسونامي)) كرّت إعلان نوايا الاعتراف بدولة فلسطين، بعد مؤتمر حل الدولتين بنيويورك الذي بادرت إليه السعودية وفرنسا، بدءاً من بريطانيا، التي بدت وكأنها تستبطن تصحيحاً لخطأ تاريخي وإن جاء متأخراً، مروراً بفرنسا والبرتغال وسويسرا وفنلندا وإسبانيا والنرويج.

وبات الفلسطينيون ينتظرون سبتمبر المقبل، ولسان حالهم يقول إن سبتمبر لناظره قريب.

فهل تنجح المساعي التي تبذل في سبيل الاعتراف بدولة فلسطينية؟ وما هو مصير الحرب على غزة؟ أسئلة خيمت على الشارع الفلسطيني، الذي بدا مسكوناً بالترقب المشوب بالقلق، فإما إلى انفراجة تنهي الحروب أو استمرار دوامة الدم.

ما بين توالي الاعتراف بدولة فلسطين، وحوائط الصد الإسرائيلية، بدا أن غزة ما زالت محشورة، وتتلمس الخروج من عنق الزجاجة، ولسان حال الشارع الغزي يقول: ((انتهى وقت الحديث المتكرر عن وقف الحرب.. دعونا نرى الأفعال)).

رصداً للسيناريوهات التي تحوّط الاعتراف بدولة فلسطين، سألت ((البيان)) اثنين من المحللين السياسيين: ما المآلات المحتملة مع دخول العد العكسي لحلول سبتمبر الموعود؟ وماذا يرتسم في خلفية المشهد الغزي؟

يجيب الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، بأن الحراك الدولي الذي قامت به السعودية وفرنسا، يعد خطوة سياسية بالغة الأهمية، وثمرة لجهد سياسي دبلوماسي وشعبي للفلسطينيين، ونتيجة لحرب الإبادة والتجويع التي ترتكبها إسرائيل في غزة، لكن هذا الحراك لن يبلغ أهدفه بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، ما لم يقرن بجملة من المتطلبات الأساسية، وعلى رأسها: أن يكون الاعتراف بدولة فلسطين مرتبطاً بوقف الحرب بشكل كلي في قطاع غزة، والشروع الفوري في أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار، مشدداً: ((لا معنى للاعتراف بدولة، بعد إبادة وتهجير شعبها)).

بينما يصف الخبير في العلاقات الدولية وسام بحر توالي نوايا الاعتراف بدولة فلسطينية، بأنه طوق نجاة لـ((حل الدولتين))، ويدلل على قيمة هذه الخطوة، ردود الفعل الهستيرية من قبل إسرائيل، التي أخذت تستعجل فرض سيادتها على الضفة الغربية، مع مواصلة الحرب على غزة.

وتابع: الحراك السعودي الفرنسي، ألقى حجراً في المياه الدولية، وشكّل صدمة لإسرائيل، التي وجدت نفسها مجبرة على فتح ممرات إنسانية في غزة، وإعلان هدن إنسانية، لامتصاص الضغوط الدولية.

وسيتعين على العالم انتظار المؤتمر الدولي في سبتمبر المقبل، خصوصاً مع التسريبات عن حل أمريكي دولي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسواء توالت الاعترافات الدولية أو انكفأت، تحت وطأة ضغوط إسرائيلية متوقعة، فما يهم الفلسطينيين، هو ترجمة الأقوال إلى أفعال، والاهتمام أولاً بوقف الحرب على غزة.