غزة.. مزيد من الضحايا بالقصف والتجويع

MENAFN - Al-Bayan) تتفاقم المجاعة في قطاع غزة، وسط قيود خانقة على دخول المساعدات وغياب الحماية للباحثين عن الغذاء.

وشهد يوم أمس استمرار القتل بالقصف الإسرائيلي المتواصل، مع تسجيل وفيات جديدة جراء الجوع، وتدهور إضافي في أوضاع المستشفيات التي تعمل بقدرة شبه معدومة بسبب نقص الوقود.

وفي حين لقي 44 فلسطينياً على الأقل حتفهم بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة قبل مغيب الشمس، أمس، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن ستة فلسطينيين لفظوا أنفاسهم خلال الساعات الأخيرة بسبب الجوع أو سوء التغذية، ما يرفع الحصيلة منذ بدء اشتداد الجوع إلى 175 وفاة، بينهم 93 طفلاً، ما يمثل مأساة متصاعدة، مع تحذيرات من الوصول إلى مرحلة المجاعة الكاملة.

وأفاد الناطق باسم الجهاز محمود بصل بسقوط تسعة قتلى وعشرات المصابين بنيران الجيش الإسرائيلي شمال غربي رفح بجنوب القطاع. وقضى ستة أشخاص نحبهم قرب مفترق موراغ في رفح (جنوب)، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف بصل أنه تم نقل خمسة قتلى قرب مركز المساعدات قرب جسر وادي غزة في وسط القطاع، وقال إن أربعة فلسطينيين قتلوا في غارة من مسيّرة إسرائيلية في حي الشجاعية في شرق مدينة غزة.

وأفادت إدارة مستشفى حمد في مدينة غزة في بيان بوصول خمسة قتلى جراء قصف إسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين في شمال القطاع.

متنفس نادر

في الأثناء، أعلنت الحكومة البريطانية استعدادها لإجلاء نحو 300 طفل مريض من غزة لتلقي العلاج في مستشفيات ((هيئة الصحة الوطنية))، في خطوة تمثل متنفساً نادراً وسط الإغلاق شبه الكامل للمعابر.

وصرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الألمانية ((دويتشلاندفونك)) بأن الفلسطينيين في غزة يعانون من ((مجاعة)).

وقال خلال المقابلة التي جرت الجمعة خلال رحلة عودته إلى ألمانيا قادماً من زيارة قام بها لإسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية: ((نحن نلاحظ منذ فترة أن الحصار الذي فرضته إسرائيل فعلياً على قطاع غزة أدى إلى مجاعة، وأدى إلى موت الناس، ومعاناتهم، وعطشهم)).

ودعا فاديفول إلى منح منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الكنسية والخيرية، حرية الوصول بلا عوائق إلى غزة، ومطالباً بـ((تغيير جذري)) في السياسة الإسرائيلية.

وأقر بأن هناك عدداً أكبر من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية تمكن هذا الأسبوع من دخول غزة، وأضاف: ((هذا لا يكفي بعد، لكن يجب أن يتحسن الوضع يوماً بعد يوم. وسنواصل العمل على ذلك)).

شحنة وقود

في غضون ذلك، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن شاحنتي وقود محملتين بما يصل إلى 107 أطنان من الوقود على وشك دخول غزة بعد أشهر من قيود مشددة فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات إلى القطاع قبل أن تخففها بعض الشيء مع تفشي الجوع.

وحذرت وزارة الصحة في القطاع مراراً من أن نقص الوقود يعطل خدمات المستشفيات، ما يجبر الأطباء على الاقتصار على علاج المرضى ذوي الحالات الحرجة أو المصابين فقط.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن ما يقرب من 1600 شاحنة مساعدات وصلت منذ أن خففت إسرائيل القيود في أواخر يوليو.

ومع ذلك، قال شهود ومصادر من حماس إن شاحنات كثيرة تعرضت للنهب من قبل نازحين أنهكهم الجوع أو عصابات مسلحة.