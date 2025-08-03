3000 مستوطن يقتحمون باحات "الأقصى"

MENAFN - Al-Bayan) اقتحم أكثر من 3 آلاف مستوطن، أمس، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من الشرطة والجيش الإسرائيلي.

وتقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أفواج المقتحمين، وسط حراسة أمنية من قبل الجيش الإسرائيلي، ودعا من هناك إلى احتلال كامل غزة، وإلى ((إعلان السيادة الإسرائيلية على القطاع)).

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن ((المستعمرين أدوا طقوساً تلمودية، ورقصات، وصراخاً عمّ أرجاء المسجد)).

إلى ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه على مختلف مناطق غزة، ما تسبب بسقوط 44 قتيلاً على الأقل، فيما سجلت مستشفيات القطاع 6 وفيات جديدة بسبب الجوع.

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