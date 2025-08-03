40.7 مليار درهم أرباح 15 بنكاً وطنياً بالنصف الأول من العام

MENAFN - Al-Bayan) ارتفع صافي أرباح 15 بنكاً وطنياً مدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 6.54 % خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.

وأظهر رصد لـ((البيان)) استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025 وصلت إلى 40.7 مليار درهم مقابل نحو 38.2 مليار درهم الفترة نفسها من العام الماضي 2024، بزيادة تعادل 2.5 مليار درهم.

ووصلت أرباح 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 22.7 مليار درهم بزيادة بمقدار 21.4 % مقارنة بنحو 18.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 17.95 مليار درهم خلال 6 أشهر، مقابل 19.5 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2024.

النصيب الأكبر

واستحوذ بنك ((الإمارات دبي الوطني)) على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 12.53 مليار درهم (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي) خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 15.4 مليار درهم، وارتفعت إيراداته بنسبة 12 % لتصل إلى 23.9 مليار درهم.

وجاء بنك ((أبوظبي الأول)) في المرتبة الثانية مع تحقيقه أرباحاً صافية بنحو 10.65 مليارات درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع 26.3 %، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 29 % لتصل إلى 12.83 مليار درهم خلال النصف الأول، مدفوعة بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 16 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 18.31 مليار درهم.

وحل ((أبوظبي التجاري)) في المركز الثالث بعد تحقيقه نمواً في صافي الأرباح على أساس سنوي بنسبة 12.6 % لتصل إلى 5 مليارات درهم، وحقق ((أبوظبي الإسلامي))، صافي أرباح بقيمة 3.49 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت الأرباح الصافية لبنك ((المشرق)) إلى 3.47 مليارات درهم خلال الستة شهور الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025.

ونجح ((الإمارات الإسلامي)) في تحقيق أرباح قياسية 1.86 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما حقق البنك أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، ما يعكس زخم النمو القوي.

وحقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة 1.69 مليار درهم، بنمو 16.7 %، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، وسجل البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 1.86 مليار درهم، بزيادة قدرها 16.7 % مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي.

وأعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن صافي الربح بعد الضريبة 1.37 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 26.1 %، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، كما بلغ الربح بعد الضريبة للربع الثاني من العام الجاري 669 مليون درهم، بزيادة قدرها 22 % على أساس سنوي.

وارتفع صافي أرباح ((الشارقة الإسلامي)) بنسبة 24.8 % إلى 697.2 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

ونمت الأرباح الصافية لـ((الفجيرة الوطني)) بنسبة 41.8% لتصل إلى 625.4 مليون درهم عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقابل 441.15 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

وزادت أرباح ((بنك أم القيوين الوطني)) إلى 313.76 مليون درهم خلال الستة شهور الأولى 2025، مقارنة بأرباح قدرها 285.36 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بنسبة 9.95 %، فيما سجل بنك الشارقة أرباحاً صافية بلغت 268.3 مليون درهم، بارتفاع نسبته 57 % على أساس سنوي، مقارنة بـ171 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح مصرف عجمان بعد احتساب الضريبة بنحو 245 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو 13.7 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت أرباحها 215.56 مليون درهم، فيما نجح البنك العربي المتحد في تحقيق 207.74 ملايين درهم صافي أرباح خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري بالمقارنة مع 138.5 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو 50 %، وسجل البنك التجاري الدولي صافي أرباح بقيمة 84.2 مليون درهم، في حين ارتفع صافي أرباح البنك قبل الضريبة خلال النصف الأول من العام الجاري 4 % على أساس سنوي إلى 93 مليون درهم مقارنة بـ 90 مليون درهم في النصف الأول من 2024.