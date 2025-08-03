أستراليا تقدم 20 مليون دولار لغزة

أستراليا تقدم 20 مليون دولار لغزة
خبرني - في بيان مشترك لوزيرتي الخارجية والتنمية الدولية في أستراليا، أعلنت الحكومة الأسترالية عن تقديم مساهمة إنسانية إضافية قدرها 20 مليون دولار استجابةً للكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وأكد البيان أن أستراليا كانت ولا تزال جزءاً من النداء الدولي الموجه لإسرائيل من أجل استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يتماشى مع أوامر محكمة العدل الدولية.
وشددت الوزيرتان على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين وتجويعهم في غزة، مشيرتين إلى استمرار بلادهما في العمل مع المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وضمان الإفراج عن الأسرى.
كما جدّد البيان دعوة أستراليا لإسرائيل بضرورة السماح الفوري، ودون عوائق، بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"عالم دبي للرياضة" يشهد أول سباق نصف ماراثون داخلي
"أوبك بلس" تتفق على زيادة الإنتاج 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر
السعودية تدين الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى
الرئاسة الفلسطينية تدين إرهاب المستوطنين واقتحامات الأقصى الاستفزازية
الحكومة تقر نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية
الإنتاج الزراعي المحلي يقفز بنسبة 55% خلال 9 سنوات