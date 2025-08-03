أستراليا تقدم 20 مليون دولار لغزة

خبرني - في بيان مشترك لوزيرتي الخارجية والتنمية الدولية في أستراليا، أعلنت الحكومة الأسترالية عن تقديم مساهمة إنسانية إضافية قدرها 20 مليون دولار استجابةً للكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأكد البيان أن أستراليا كانت ولا تزال جزءاً من النداء الدولي الموجه لإسرائيل من أجل استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يتماشى مع أوامر محكمة العدل الدولية.

وشددت الوزيرتان على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين وتجويعهم في غزة، مشيرتين إلى استمرار بلادهما في العمل مع المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وضمان الإفراج عن الأسرى.

كما جدّد البيان دعوة أستراليا لإسرائيل بضرورة السماح الفوري، ودون عوائق، بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.