انطلاق أعمال النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج بحضور رئيس مجلس الوزراء

افتتحت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار“من كل مكان ... مصر العنوان” يوم الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥، حيث القى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الكلمة الرئيسية للمؤتمر.

شهدت فعاليات المؤتمر مشاركة ‎الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل, والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق ووالمجتمعات العمرانية، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما شهد المؤتمر مشاركة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأكثر من ١٢٠٠ مواطن من أبناء الجاليات المصرية من ٤٠ دولة. وتشهد أعمال المؤتمر عددا من الجلسات التفاعلية تتناول أبرز القضايا ذات الاهتمام لأبناء الوطن في الخارج، حيث تستعرض جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج، والمبادرات والتيسيرات الجديدة المقدمة من مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وملف التعليم، وفرص الاستثمار المتاحة للمصريين بالخارج في مجالات الإسكان والزراعة والصناعة، فضلا عن الخدمات القنصلية وجهود وزارة الخارجية فى رقمنة المعاملات القنصلية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، القى د. بدر عبد العاطي كلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر يجسد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، مؤكدا الحرص على استمرار التواصل المباشر مع الجاليات المصرية في الخارج على مدار العام من خلال اللقاءات التي يعقدها أثناء زياراته الخارجية وكذلك اللقاءات الافتراضية.

واستعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارة لتنفيذ توصيات النسخة الخامسة من المؤتمر التي عُقدت العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي للمعاملات القنصلية، وإطلاق مبادرات عديدة منها "بيتك في مصر" للإسكان، و"مزرعتك في مصر" للاستثمار الزراعي، و"مدرستك في مصر" للتعليم الرقمي، إلى جانب مبادرات مصرفية مثل "افتح حسابك في مصر" و"إنستا باي"، ومبادرة "تأمينك في مصر" التي رفعت قيمة تعويض الحوادث التأمينية. كما أكد استمرار العمل مع وزارة التعليم العالي لإطلاق مبادرة "جامعتك في مصر" لتوسيع فرص التعليم الجامعي لأبناء المصريين بالخارج. وسلط وزير الخارجية الضوء على الفرص الاستثمارية والمجالات المتاحة للمشاركة الاقتصادية في المشروعات القومية والتنموية، وكذلك آليات نقل الخبرات والمعرفة من الكفاءات المصرية بالخارج إلى الوطن.

وشدد وزير الخارجية على الحرص على التنسيق الوثيق والمباشر مع المصريين بالخارج للاستماع إلى مقترحاتهم وتقديم جميع الخدمات اللازمة، مشيراً إلى الجهود الجارية لرقمنة المعاملات القنصلية، وفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج، وتدريب وتأهيل المصريين الراغبين في العمل في الدول المختلفة.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكد الوزير عبد العاطي أن مصر تقود سياسة خارجية شريفة فى ظروف إقليمية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن مصر تلعب دورًا استثنائيًا وثابتًا في دعم القضية الفلسطينية انطلاقًا من مسئولياتها التاريخية، مستعرضاً جهودها النشطة على المستويين الدبلوماسى والإنساني لدعم الشعب الفلسطينى، إيمانًا بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء معاناة الأشقاء الفلسطينيين فى غزة. واستنكر فى هذا السياق الحملة الممنهجة ضد الدور المصرى الداعم للشعب الفلسطينى مؤخراً والتى تعكس أغراض مشبوهة ومضللة، مبرزاً ان مصر قدمت ٧٠٪؜ من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة. وشدد على أن مصر ستواصل جهودها لدعم حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.

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