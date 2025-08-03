انطلاق أعمال النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج بحضور رئيس مجلس الوزراء

انطلاق أعمال النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج بحضور رئيس مجلس الوزراء
افتتحت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار“من كل مكان ... مصر العنوان” يوم الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥، حيث القى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الكلمة الرئيسية للمؤتمر.
شهدت فعاليات المؤتمر مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل, والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق ووالمجتمعات العمرانية، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما شهد المؤتمر مشاركة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأكثر من ١٢٠٠ مواطن من أبناء الجاليات المصرية من ٤٠ دولة. وتشهد أعمال المؤتمر عددا من الجلسات التفاعلية تتناول أبرز القضايا ذات الاهتمام لأبناء الوطن في الخارج، حيث تستعرض جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج، والمبادرات والتيسيرات الجديدة المقدمة من مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وملف التعليم، وفرص الاستثمار المتاحة للمصريين بالخارج في مجالات الإسكان والزراعة والصناعة، فضلا عن الخدمات القنصلية وجهود وزارة الخارجية فى رقمنة المعاملات القنصلية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، القى د. بدر عبد العاطي كلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر يجسد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، مؤكدا الحرص على استمرار التواصل المباشر مع الجاليات المصرية في الخارج على مدار العام من خلال اللقاءات التي يعقدها أثناء زياراته الخارجية وكذلك اللقاءات الافتراضية.
واستعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارة لتنفيذ توصيات النسخة الخامسة من المؤتمر التي عُقدت العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي للمعاملات القنصلية، وإطلاق مبادرات عديدة منها "بيتك في مصر" للإسكان، و"مزرعتك في مصر" للاستثمار الزراعي، و"مدرستك في مصر" للتعليم الرقمي، إلى جانب مبادرات مصرفية مثل "افتح حسابك في مصر" و"إنستا باي"، ومبادرة "تأمينك في مصر" التي رفعت قيمة تعويض الحوادث التأمينية. كما أكد استمرار العمل مع وزارة التعليم العالي لإطلاق مبادرة "جامعتك في مصر" لتوسيع فرص التعليم الجامعي لأبناء المصريين بالخارج. وسلط وزير الخارجية الضوء على الفرص الاستثمارية والمجالات المتاحة للمشاركة الاقتصادية في المشروعات القومية والتنموية، وكذلك آليات نقل الخبرات والمعرفة من الكفاءات المصرية بالخارج إلى الوطن.
وشدد وزير الخارجية على الحرص على التنسيق الوثيق والمباشر مع المصريين بالخارج للاستماع إلى مقترحاتهم وتقديم جميع الخدمات اللازمة، مشيراً إلى الجهود الجارية لرقمنة المعاملات القنصلية، وفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج، وتدريب وتأهيل المصريين الراغبين في العمل في الدول المختلفة.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكد الوزير عبد العاطي أن مصر تقود سياسة خارجية شريفة فى ظروف إقليمية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن مصر تلعب دورًا استثنائيًا وثابتًا في دعم القضية الفلسطينية انطلاقًا من مسئولياتها التاريخية، مستعرضاً جهودها النشطة على المستويين الدبلوماسى والإنساني لدعم الشعب الفلسطينى، إيمانًا بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء معاناة الأشقاء الفلسطينيين فى غزة. واستنكر فى هذا السياق الحملة الممنهجة ضد الدور المصرى الداعم للشعب الفلسطينى مؤخراً والتى تعكس أغراض مشبوهة ومضللة، مبرزاً ان مصر قدمت ٧٠٪ من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة. وشدد على أن مصر ستواصل جهودها لدعم حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt.
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