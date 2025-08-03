9.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الأحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، حوالي 9.9 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3919 عقداً.



وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2904 نقطة بانخفاض نسبته 0.36 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.



وعلى مستوى القطاعي، انخفض الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 1.18 بالمئة وانخفض الرقم القياسي قطاع المالي بنسبة 0.29 بالمئة وارتفع الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.26 بالمئة.