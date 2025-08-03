جلسة تعريفية في السلط بجائزة الحسين للعمل التطوعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الشباب، بالتعاون مع محافظة البلقاء اليوم الأحد، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة.



وأكد أمين عام الوزارة الدكتور مازن أبو بقر، أن الجائزة تعد المبادرة الوطنية الأوحد من نوعها، وتحمل اسم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ما يعكس حجم الاهتمام الملكي بتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المملكة، لافتا إلى أن الجائزة أطلقت عام 2021 بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، بهدف ترسيخ مفهوم التطوع المؤسسي المنظم الذي يحقق أثرا مستداما في المجتمع.



وأشار إلى أن ثقافة التطوع متجذرة في المجتمع الأردني منذ القدم، إلا أن الجائزة تسعى إلى تنظيم هذه الجهود وتوثيقها، وتوفير مظلة وطنية تحتضن المبادرات الشبابية الهادفة، مبينا أن الوزارة تعمل بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد والجهات ذات العلاقة لترسيخ العمل التطوعي كقيمة مدنية وممارسة وطنية مستمرة.



من جانبه، أكد محافظ البلقاء فيصل المساعيد، أهمية العمل التطوعي كرافعة أساسية في دعم الجهود الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي، مشيدا بإطلاق جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي التي تشكل حافزا مهما لترسيخ ثقافة العطاء والمبادرة لدى الشباب الأردني.



وأشار إلى أن محافظة البلقاء تزخر بمبادرات تطوعية نوعية أثبتت قدرتها على إحداث أثر إيجابي في المجتمع، مؤكدا حرص المحافظة على دعم هذه الجهود وتسهيل سبل التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمعية لنشر ثقافة التطوع وتعزيز روح المواطنة الفاعلة.



وتضمنت الجلسة عرضا تعريفيا شاملا قدمته منسق مكتب الجائزة مجدولين هديب، استعرضت خلاله أهداف الجائزة ورسالتها، وفئاتها، وشروط وآليات الترشح والتقييم، إضافة إلى مجالات العمل التطوعي المعتمدة ضمن الجائزة.



وحضر الجلسة عدد من قيادات الأجهزة الأمنية، ومدراء الدوائر الرسمية، ورؤساء البلديات، وحشد من المهتمين بالعمل التطوعي والمبادرات الشبابية.



واختتم اللقاء بحوار موسع بين المشاركين، تناول أهمية تنسيق الجهود التطوعية وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة، إضافة إلى طرح مقترحات لتعميم التجارب الملهمة وتعزيز ثقافة التطوع لدى فئة الشباب، بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.