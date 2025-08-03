انطلاق دورة إدارة العقود الهندسية والإنشائية في الزرقاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الأحد، فعاليات دورة "إدارة العقود الهندسية والإنشائية"، التي نظمها فرع نقابة المهندسين الأردنيين في محافظة الزرقاء، وبمشاركة واسعة من المهندسين العاملين في القطاع البلدي.



وشهدت الدورة التي جاءت تحت رعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وقدمها المهندس عمر الحراحيس، حضورا لافتا ضم عددا من رؤساء لجان البلديات، ومديري الدوائر الهندسية في المحافظة، إلى جانب 30 مهندسا ومهندسة مشاركين في الدورة.



وأكد أبو قاعود، خلال الدورة التي تستمر أسبوعين، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المهندس الأردني في مسيرة البناء والتنمية، مشددا على ضرورة توفير البرامج النوعية والتخصصية التي تسهم في تعزيز كفاءات الكوادر الهندسية، ومواكبة المستجدات العالمية في إدارة المشاريع والعقود.



من جانبه، أشار رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في الزرقاء، المهندس جمال أبو عيد، إلى أهمية هذه الدورة في صقل المهارات الفنية والإدارية للمهندسين، خصوصا العاملين في البلديات والدوائر الهندسية، بما ينعكس إيجابا على جودة تنفيذ المشاريع الخدمية والبنى التحتية.



وأوضح أن الدورة تتناول محاور رئيسية تشمل: دورة حياة المشاريع الهندسية، وأنواع العقود وطرق استخدامها، ومواءمة العقود الدولية مع طبيعة المشاريع المحلية، إضافة إلى الضمانات والتأمينات، وحقوق والتزامات طرفي عقد المقاولة.



بدوره، نوه رئيس لجنة بلدية الزرقاء، المهندس خالد الخشمان، إلى الدور الحيوي لمثل هذه الدورات التدريبية في رفع كفاءة العاملين في البلديات، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لإدارة العقود والمشاريع بكفاءة واحترافية عالية.