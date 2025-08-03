كاتس: الحائط الغربي يعود لنا بعد 2000 عام من خراب الهيكل

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كاتس: الحائط الغربي يعود لنا بعد 2000 عام من خراب الهيكل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "الحائط الغربي وجبل الهيكل يعود إلى سيادة دولة إسرائيل، بعد نحو ألفي عام من خراب الهيكل الثاني".
وأضاف الوزير خلال زيارته اليوم الأحد إلى الحائط الغربي في القدس: "دعوت من أجل عودة الرهائن، ومن أجل سلام المجتمعات، ومن أجل حماية جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، ومن أجل دحر قتلة حماس".
وتابع قائلاً: "رغم المواقف الدولية والاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، فإننا سنواصل تعزيز سيادتنا على القدس والحائط الغربي وجبل الهيكل إلى الأبد"، بحسب تصريحه.
وفي وقت سابق من الأحد، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن "1251 مستعمراً، يتقدمهم بن غفير، اقتحموا المسجد الأقصى".
وقالت دائرة الأوقاف: "قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم، مسيرة استفزازية للمستعمرين، برفقة عضو الكنيست من حزب "الليكود" الإسرائيلي عميت هاليفي".
وأشارت إلى أن "المستعمرين أدّوا طقوساً تلمودية، ورقصات، وصراخاً عمّ أرجاء المسجد"، لافتة إلى أن "المتطرف بن غفير، قاد بعد منتصف الليلة الماضية، مسيرة استفزازية للمستعمرين للبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، لمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل".
سكاي نيوز
وأضاف الوزير خلال زيارته اليوم الأحد إلى الحائط الغربي في القدس: "دعوت من أجل عودة الرهائن، ومن أجل سلام المجتمعات، ومن أجل حماية جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، ومن أجل دحر قتلة حماس".
وتابع قائلاً: "رغم المواقف الدولية والاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، فإننا سنواصل تعزيز سيادتنا على القدس والحائط الغربي وجبل الهيكل إلى الأبد"، بحسب تصريحه.
وفي وقت سابق من الأحد، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن "1251 مستعمراً، يتقدمهم بن غفير، اقتحموا المسجد الأقصى".
وقالت دائرة الأوقاف: "قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم، مسيرة استفزازية للمستعمرين، برفقة عضو الكنيست من حزب "الليكود" الإسرائيلي عميت هاليفي".
وأشارت إلى أن "المستعمرين أدّوا طقوساً تلمودية، ورقصات، وصراخاً عمّ أرجاء المسجد"، لافتة إلى أن "المتطرف بن غفير، قاد بعد منتصف الليلة الماضية، مسيرة استفزازية للمستعمرين للبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، لمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل".
سكاي نيوز
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