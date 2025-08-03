  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
كاتس: الحائط الغربي يعود لنا بعد 2000 عام من خراب الهيكل

كاتس: الحائط الغربي يعود لنا بعد 2000 عام من خراب الهيكل

2025-08-03 03:12:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "الحائط الغربي وجبل الهيكل يعود إلى سيادة دولة إسرائيل، بعد نحو ألفي عام من خراب الهيكل الثاني".
وأضاف الوزير خلال زيارته اليوم الأحد إلى الحائط الغربي في القدس: "دعوت من أجل عودة الرهائن، ومن أجل سلام المجتمعات، ومن أجل حماية جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، ومن أجل دحر قتلة حماس".
وتابع قائلاً: "رغم المواقف الدولية والاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، فإننا سنواصل تعزيز سيادتنا على القدس والحائط الغربي وجبل الهيكل إلى الأبد"، بحسب تصريحه.
وفي وقت سابق من الأحد، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن "1251 مستعمراً، يتقدمهم بن غفير، اقتحموا المسجد الأقصى".
وقالت دائرة الأوقاف: "قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم، مسيرة استفزازية للمستعمرين، برفقة عضو الكنيست من حزب "الليكود" الإسرائيلي عميت هاليفي".
وأشارت إلى أن "المستعمرين أدّوا طقوساً تلمودية، ورقصات، وصراخاً عمّ أرجاء المسجد"، لافتة إلى أن "المتطرف بن غفير، قاد بعد منتصف الليلة الماضية، مسيرة استفزازية للمستعمرين للبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، لمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل".
سكاي نيوز


MENAFN03082025000208011052ID1109879269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث