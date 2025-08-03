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تغريدات هامة لأبو عبيدة رداً على طلب الصليب الأحمر

تغريدات هامة لأبو عبيدة رداً على طلب الصليب الأحمر

2025-08-03 03:12:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم الأحد، استعداد الكتائب للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أي طلب يقدمه الصليب الأحمر الدولي لإدخال الأطعمة والأدوية لأسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين لديها.
واشترطت الكتائب في تغريدات لأبو عبيدة، أن يتم ذلك فقط في حال "فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء إلى عموم أبناء الشعب الفلسطيني في كل مناطق قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية بكافة أشكالها أثناء أوقات استلام الطرود الخاصة بالأسرى".
وأكد أبو عبيدة أن الكتائب "لا تتعمد تجويع الأسرى"، موضحة أنهم "يتناولون مما يتوفر للمجاهدين وعموم الشعب الفلسطيني، دون حصولهم على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار المفروض على قطاع غزة".

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