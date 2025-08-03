  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تعيين قائد جديد للقوات الجوية الأوكرانية

تعيين قائد جديد للقوات الجوية الأوكرانية

2025-08-03 03:11:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة "آر بي سي-أوكرانيا" أن فلاديمير زيلينسكي عيّن الفريق أناتولي كريفونوجكو قائدا جديدا للقوات الجوية الأوكرانية.
وأناتولي كريفونوجكو من مواليد 23 يوليو 1965، وكان يشغل منصب قائد القوات الجوية الأوكرانية بالإنابة منذ 30 أغسطس 2024.
وسبق لزيلينسكي وأعفى الفريق أول نيكولاي أوليشوك من هذا المنصب في أغسطس الماضي، والذي تتهمه لجنة التحقيق الروسية بالإرهاب وتم وضعه على قائمة المطلوبين لدى روسيا.

RT

MENAFN03082025000208011052ID1109879265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث