نتنياهو: لن ننكسر .. وسنستعيد الأسرى وسنقضي على حماس

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نتنياهو: لن ننكسر .. وسنستعيد الأسرى وسنقضي على حماس
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه أكثر تصميماً من أي وقت مضى على استعادة الأسرى الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس.
وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "لن ننكسر، وحماس لا تسعى إلى صفقة تبادل بل إلى كسرنا من خلال بث مقاطع فيديو صادمة للرهائن".
وأضاف: "لقد صُدمت من مشاهد الفيديو التي أظهرت الرهينتين روم وإيفيتار، لكننا سنواصل العمل بكل قوة من أجل استعادتهما وإنهاء تهديد حماس".
وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "لن ننكسر، وحماس لا تسعى إلى صفقة تبادل بل إلى كسرنا من خلال بث مقاطع فيديو صادمة للرهائن".
وأضاف: "لقد صُدمت من مشاهد الفيديو التي أظهرت الرهينتين روم وإيفيتار، لكننا سنواصل العمل بكل قوة من أجل استعادتهما وإنهاء تهديد حماس".
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