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نتنياهو: لن ننكسر .. وسنستعيد الأسرى وسنقضي على حماس

نتنياهو: لن ننكسر .. وسنستعيد الأسرى وسنقضي على حماس

2025-08-03 03:11:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه أكثر تصميماً من أي وقت مضى على استعادة الأسرى الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس.
وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "لن ننكسر، وحماس لا تسعى إلى صفقة تبادل بل إلى كسرنا من خلال بث مقاطع فيديو صادمة للرهائن".
وأضاف: "لقد صُدمت من مشاهد الفيديو التي أظهرت الرهينتين روم وإيفيتار، لكننا سنواصل العمل بكل قوة من أجل استعادتهما وإنهاء تهديد حماس".


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