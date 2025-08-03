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مسلحون يختطفون أكثر من 50 شخصا في نيجيريا

مسلحون يختطفون أكثر من 50 شخصا في نيجيريا

2025-08-03 03:11:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "فرانس برس" بأن مسلحين اختطفوا أكثر من 50 شخصا في ولاية زامفارا النيجيرية.
ونقلت الوكالة يوم الأحد عن تقرير خبراء حول العنف في نيجيريا أعد للأمم المتحدة أن "مسلحين اختطفوا أكثر من 50 شخصا في شمال غرب نيجيريا هذا الأسبوع... حيث هاجم "قطاع الطرق المسلحون" قرية سابون-جارين-دامري في ولاية زامفارا يوم الجمعة الماضي".


وتعاني المناطق الريفية النائية في ولاية زامفارا بشكل متكرر من عنف العصابات التي تقوم باختطاف الأشخاص لأغراض الفدية ونهب القرى.

RT

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