طالب يفقد وعيه خلال امتحان الإنجليزي لمدة 45 دقيقة .. ووالده يروي التفاصيل

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طالب يفقد وعيه خلال امتحان الإنجليزي لمدة 45 دقيقة .. ووالده يروي التفاصيل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرض الطالب أحمد سهم بني عبدالرحمن، صباح اليوم، لحالة إغماء مفاجئة أثناء تقديم امتحان اللغة الإنجليزية في إحدى قاعات مديرية تربية لواء الكورة، وسط اتهامات من والده بوجود تقصير في التعامل مع الحالة من قبل رئيس القاعة والمراقبين.
وقال والد الطالب لـ"الوكيل الإخباري" إنه أوصل نجله إلى المدرسة صباحًا وكان في حالة صحية طبيعية، إلا أن أحمد شعر بعد مضي نحو ساعة و10 دقائق بألم حاد في صدره وصعوبة في التنفس حيث حاول أن يلفت انتباه رئيس القاعة والمراقبين إلى حالته الصحية، قبل أن يفقد الوعي ويسقط أرضًا داخل القاعة.
وأضاف أن زملاء الطالب في القاعة حاولوا تنبيه رئيس القاعة والمراقبين إلى تدهور حالته الصحية قبل أن يسقط على الأرض فاقداً للوعي، حيث قاموا بنقله بعد سقوطه ودخوله في حالة إغماء إلى خارج القاعة وبدأوا برش الماء عليه في محاولة لإفاقته، دون جدوى.
وبحسب الرواية، استمر فقدان الوعي لمدة تقارب 45 دقيقة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى راية الحكومي بواسطة كوادر الدفاع المدني، التي تأخرت في الوصول، على حد قول والد الطالب.
وأكد والد أحمد أن التأخر في تقديم الإسعاف واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب قد يؤدي إلى حرمان ابنه من النجاح في الامتحان الذي تقدم له اليوم الأحد ، وهو ما سيؤدي إلى عدم استطاعة ابنه من استكمال الامتحانين المتبقيين في ظل الحالة الصحية والنفسية السيئة التي مر بها بسبب ما جرى داخل القاعة، محملاً رئيس القاعة والمراقبين المسؤولية عن ذلك.
وطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق فوري في الحادثة، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلبة أثناء فترة الامتحانات، وعدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وقال والد الطالب لـ"الوكيل الإخباري" إنه أوصل نجله إلى المدرسة صباحًا وكان في حالة صحية طبيعية، إلا أن أحمد شعر بعد مضي نحو ساعة و10 دقائق بألم حاد في صدره وصعوبة في التنفس حيث حاول أن يلفت انتباه رئيس القاعة والمراقبين إلى حالته الصحية، قبل أن يفقد الوعي ويسقط أرضًا داخل القاعة.
وأضاف أن زملاء الطالب في القاعة حاولوا تنبيه رئيس القاعة والمراقبين إلى تدهور حالته الصحية قبل أن يسقط على الأرض فاقداً للوعي، حيث قاموا بنقله بعد سقوطه ودخوله في حالة إغماء إلى خارج القاعة وبدأوا برش الماء عليه في محاولة لإفاقته، دون جدوى.
وبحسب الرواية، استمر فقدان الوعي لمدة تقارب 45 دقيقة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى راية الحكومي بواسطة كوادر الدفاع المدني، التي تأخرت في الوصول، على حد قول والد الطالب.
وأكد والد أحمد أن التأخر في تقديم الإسعاف واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب قد يؤدي إلى حرمان ابنه من النجاح في الامتحان الذي تقدم له اليوم الأحد ، وهو ما سيؤدي إلى عدم استطاعة ابنه من استكمال الامتحانين المتبقيين في ظل الحالة الصحية والنفسية السيئة التي مر بها بسبب ما جرى داخل القاعة، محملاً رئيس القاعة والمراقبين المسؤولية عن ذلك.
وطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق فوري في الحادثة، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلبة أثناء فترة الامتحانات، وعدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
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