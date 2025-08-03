  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
طالب يفقد وعيه خلال امتحان الإنجليزي لمدة 45 دقيقة .. ووالده يروي التفاصيل

طالب يفقد وعيه خلال امتحان الإنجليزي لمدة 45 دقيقة .. ووالده يروي التفاصيل

2025-08-03 03:11:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرض الطالب أحمد سهم بني عبدالرحمن، صباح اليوم، لحالة إغماء مفاجئة أثناء تقديم امتحان اللغة الإنجليزية في إحدى قاعات مديرية تربية لواء الكورة، وسط اتهامات من والده بوجود تقصير في التعامل مع الحالة من قبل رئيس القاعة والمراقبين.
وقال والد الطالب لـ"الوكيل الإخباري" إنه أوصل نجله إلى المدرسة صباحًا وكان في حالة صحية طبيعية، إلا أن أحمد شعر بعد مضي نحو ساعة و10 دقائق بألم حاد في صدره وصعوبة في التنفس حيث حاول أن يلفت انتباه رئيس القاعة والمراقبين إلى حالته الصحية، قبل أن يفقد الوعي ويسقط أرضًا داخل القاعة.
وأضاف أن زملاء الطالب في القاعة حاولوا تنبيه رئيس القاعة والمراقبين إلى تدهور حالته الصحية قبل أن يسقط على الأرض فاقداً للوعي، حيث قاموا بنقله بعد سقوطه ودخوله في حالة إغماء إلى خارج القاعة وبدأوا برش الماء عليه في محاولة لإفاقته، دون جدوى.
وبحسب الرواية، استمر فقدان الوعي لمدة تقارب 45 دقيقة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى راية الحكومي بواسطة كوادر الدفاع المدني، التي تأخرت في الوصول، على حد قول والد الطالب.
وأكد والد أحمد أن التأخر في تقديم الإسعاف واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب قد يؤدي إلى حرمان ابنه من النجاح في الامتحان الذي تقدم له اليوم الأحد ، وهو ما سيؤدي إلى عدم استطاعة ابنه من استكمال الامتحانين المتبقيين في ظل الحالة الصحية والنفسية السيئة التي مر بها بسبب ما جرى داخل القاعة، محملاً رئيس القاعة والمراقبين المسؤولية عن ذلك.
وطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق فوري في الحادثة، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلبة أثناء فترة الامتحانات، وعدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

MENAFN03082025000208011052ID1109879261

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث