دائرة شؤون اللاجئين توزع منحة الطالب الجامعي في مخيمات منطقة الوسط

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ وزّعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية منحة الطالب الجامعي للعام 2025 على مخيمات اللاجئين في منطقة الوسط، ضمن خطتها لدعم التعليم وتعزيز صمود الطلبة الجامعيين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وجاءت هذه الخطوة بتوجيهات من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس الدائرة الدكتور أحمد أبو هولي، وضمن برنامج سنوي تشرف عليه الدائرة بهدف تمكين الطلبة اللاجئين من استكمال دراستهم الجامعية والتخفيف من الأعباء المالية الملقاة على كاهلهم.

ويأتي توزيع هذه المنحة في وقتٍ تواجه فيه المخيمات الفلسطينية تحديات متزايدة نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتقليص الخدمات، واستمرار الضغوط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على قدرة الطلبة الجامعيين على الاستمرار في مسيرتهم التعليمية، لا سيما في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقد بدأت عملية التوزيع منذ مطلع العام، بالتعاون مع اللجان الشعبية لخدمات المخيمات، في سياق الجهود المتواصلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الطلبة وأسرهم.

و شملت المنحة سبعة مخيمات في منطقة الوسط، وشمل التوزيع مخيمات دير عمار، عقبة، الأمعري، قلنديا، عين عريك، قدورة، وعين السلطان.

وقد استفاد من هذه المنحة ما يقارب 300 طالب جامعي. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز قدرة الطلبة على إكمال دراساتهم الجامعية، مع التأكيد على أهمية التعليم كحق أساسي وداعم لصمود اللاجئين وتمسكهم بحقوقهم الوطنية، وعلى رأسها حق العودة.

وأكدت دائرة شؤون اللاجئين أن هذا التدخل يُعد جزءًا من رؤية وطنية شاملة تتبناها منظمة التحرير الفلسطينية، تهدف إلى الارتقاء بواقع اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز قدرة المخيمات على الصمود في وجه التحديات. كما شددت على أن دعم التعليم العالي يشكل حجر الأساس في بناء وعي وطني مستنير، وفي ترسيخ المخيم كمركز نضالي وثقافي واجتماعي.

وختمت الدائرة بالتأكيد على التزامها بتوسيع دائرة الدعم للطلبة الجامعيين في سائر المخيمات الفلسطينية، ودعت إلى مزيد من الشراكات والتكامل مع الجهات الوطنية والدولية لضمان استمرارية هذه المبادرات التي تحفظ كرامة اللاجئ الفلسطيني وتدعم مستقبله الأكاديمي والمهني.



