دائرة شؤون اللاجئين توزع منحة الطالب الجامعي في مخيمات منطقة الوسط

دائرة شؤون اللاجئين توزع منحة الطالب الجامعي في مخيمات منطقة الوسط
وجاءت هذه الخطوة بتوجيهات من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس الدائرة الدكتور أحمد أبو هولي، وضمن برنامج سنوي تشرف عليه الدائرة بهدف تمكين الطلبة اللاجئين من استكمال دراستهم الجامعية والتخفيف من الأعباء المالية الملقاة على كاهلهم.
ويأتي توزيع هذه المنحة في وقتٍ تواجه فيه المخيمات الفلسطينية تحديات متزايدة نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتقليص الخدمات، واستمرار الضغوط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على قدرة الطلبة الجامعيين على الاستمرار في مسيرتهم التعليمية، لا سيما في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقد بدأت عملية التوزيع منذ مطلع العام، بالتعاون مع اللجان الشعبية لخدمات المخيمات، في سياق الجهود المتواصلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الطلبة وأسرهم.
و شملت المنحة سبعة مخيمات في منطقة الوسط، وشمل التوزيع مخيمات دير عمار، عقبة، الأمعري، قلنديا، عين عريك، قدورة، وعين السلطان.
وقد استفاد من هذه المنحة ما يقارب 300 طالب جامعي. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز قدرة الطلبة على إكمال دراساتهم الجامعية، مع التأكيد على أهمية التعليم كحق أساسي وداعم لصمود اللاجئين وتمسكهم بحقوقهم الوطنية، وعلى رأسها حق العودة.
وأكدت دائرة شؤون اللاجئين أن هذا التدخل يُعد جزءًا من رؤية وطنية شاملة تتبناها منظمة التحرير الفلسطينية، تهدف إلى الارتقاء بواقع اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز قدرة المخيمات على الصمود في وجه التحديات. كما شددت على أن دعم التعليم العالي يشكل حجر الأساس في بناء وعي وطني مستنير، وفي ترسيخ المخيم كمركز نضالي وثقافي واجتماعي.
وختمت الدائرة بالتأكيد على التزامها بتوسيع دائرة الدعم للطلبة الجامعيين في سائر المخيمات الفلسطينية، ودعت إلى مزيد من الشراكات والتكامل مع الجهات الوطنية والدولية لضمان استمرارية هذه المبادرات التي تحفظ كرامة اللاجئ الفلسطيني وتدعم مستقبله الأكاديمي والمهني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
عليان يشارك في تحكيم بطولة آسيا للتايكواندو بماليزيا
الخرابشة يؤكد أهمية الالتزام بمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي
وزير الإدارة المحلية يتفقد الخدمات في بلدية الرصيفة
حوارية حول الشباب والإدارة المحلية
عزم النيابية تزور صندوق استثمار أموال الضمان
الحرس الوطني.. 347 عملية إنقاذ في النصف الأول من 2025