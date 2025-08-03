أزمة جديدة تواجه وسام أبو علي وتقربه من صفوف ناد جديد

خبرني - يواجه الفلسطيني وسام أبو علي، نجم الأهلي المصري السابق والمنتقل حديثا لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي أزمة غريبة قد تبعده عن فريقه قبل أن يلعب.

وكان المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قد اقترب من خوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية وهذه المرة في الدوري التركي الممتاز بعدما دخل نادي طرابزون سبور في مفاوضات رسمية مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي من أجل ضم اللاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان وسام قد انتقل إلى كولومبوس في صيف 2025 قادما من النادي الأهلي المصري في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار، ليصبح أحد أبرز الصفقات العربية.

ولكن فجأة ودون مقدمات لم يظهر اللاعب مع ناديه في مباريات الدوري الأمريكي حيث كشف موقع "Kuzey Ekspres" التركي اقتراب نادي طرابزون سبور من التعاقد مع وسام أبو علي خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة بسبب تعثر قيد اللاعب في قائمة كولومبوس كرو.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الأمريكي يواجه صعوبة في تسجيل وسام ضمن قائمته بسبب قيود سقف الرواتب المفروضة في الدوري الأمريكي لكرة القدم وتشترط القواعد الحالية رحيل أحد اللاعبين لإفساح المجال أمام قيد الصفقة الجديدة.

يذكر أن صاحب الـ 26 عاما خاض مع الأهلي 60 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 10 وتوج بلقب هداف الدوري المصري 2023-2024.