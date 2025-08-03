رسمياً.. لاعب النشامى إلى الكرمة العراقي - فيديو

خبرني - أعلن نادي الكرمة العراقي تعاقده مع المدافع الدولي الأردني محمد أبو حشيش.

وقدم الكرمة لاعبه الجديد عبر مقطع فيديو على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أبو حشيش: "انتظروني مع صقور الغربية في الموسم الجديد، متشوق للتحدي الجديد مع نادي الكرمة.. أراكم قريبًا إن شاء الله".

ويبلغ أبو حشيش من العمر 30 عامًا، ويمتلك مسيرة كروية حافلة؛ إذ سبق أن لعب في الأردن لأندية البقعة، السلط، والوحدات، قبل انتقاله إلى الزوراء العراقي في يناير/كانون الثاني 2023، ثم خاض تجربة احترافية مع العهد اللبناني موسم 2023-2024، ليعود بعد ذلك إلى الدوري العراقي عبر نفط الوسط وزاخو، وصولًا إلى الكرمة.

ثالث لاعب أردني في الفريق

ويأتي التعاقد مع أبو حشيش بعد ضم اللاعب الدولي الأردني إبراهيم سعادة، والمهاجم الأردني علي علوان.

الكرمة يشعل سوق الانتقالات في العراق

وكان النادي قد أعلن رسميًا ضم كل من عمر مجباس، والأردني إبراهيم سعادة، وأموري فيصل، وهالو فايق، وكرار أمير، وأحمد حسن، وعلي محسن.

كما أعلن عن التعاقد مع قائد منتخب العراق والمهاجم المخضرم أيمن حسين، الذي فسخ عقده مؤخرًا مع الخور القطري، إضافة إلى المهاجم الأردني علي علوان.