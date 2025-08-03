حقيقة أزمة وسام أبوعلي في أمريكا وإعارته لتركيا

خبرني - أثيرت حالة من الجدل حول المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي، بعد انتقاله من الأهلي المصري إلى كولومبوس كرو الأمريكي مؤخرا.

وانضم وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي قادما من الأهلي في صفقة قدرت بنحو 7.5 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير تركية أن نادي طرابزون سبور التركي يخطط للتعاقد مع وسام أبوعلي على سبيل الإعارة، رغم أنه انضم للنادي الأمريكي قبل أسابيع قليلة.

وأشارت التقارير إلى أن كولومبوس كرو يواجه صعوبات في تسجيل اللاعب بسبب قيود سقف الرواتب في الدوري الأمريكي، وهو ما أجبر أبوعلي على البحث عن ناد آخر للعب له معارا.

لكن وسام أبو علي نفى صحة ما تردد حول أزمة قيده مع كولومبوس كرو، مؤكدا أنه يكمل إجراءات انتقاله للنادي.

وقال وسام أبو علي في تصريحات نقلها موقع "القاهرة 24" المصري: "أستعجب من الأحاديث المثارة عني على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "لا توجد أي مشكلة في قيدي مع كولومبوس كرو، أتواجد حاليا في القاهرة لحين انتهاء إجراءات خاصة بسفري إلى أمريكا".

بدوره، قال آدم وطني، وسيط انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس، في تصريحات لموقع "في الجول" المصري: "وسام أبو علي يستكمل إجراءات انتقاله إلى كولمبوس كرو".

وأضاف: "لا صحة للبحث عن خروجه لناد آخر على سبيل الإعارة، ما يحدث استيفاء أوراق بشكل طبيعي للمنضمين حديثا إلى الدوري الأمريكي، ونعمل على إتمام ذلك في أقرب وقت".

وفي سياق متصل، نفى إيرين ميرت، المدير الرياضي لطرابزون سبور التركي، اهتمام النادي بالتعاقد مع وسام أبو علي، حيث قال لموقع "يلا كورة" المصري: "لا يوجد اهتمام من جانبنا بوسام أبوعلي، لدينا من يكفون من اللاعبين لهذا المركز".