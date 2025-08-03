تأهل النشامى لكأس العالم يحفز اللاعبين مع انطلاقة الدوري الكروي

خبرني - شهدت انطلاقة دوري المحترفين لكرة القدم حماسة كبيرة ودافعا قويا لدى اللاعبين، الذين يسعون لإثبات أنفسهم ليكونوا ضمن خيارات المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد مشاركة الأردن في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وانطلقت منافسات دوري المحترفين للموسم الكروي الجديد 2025-2026 يوم الخميس الماضي، بمشاركة 10 أفرقة وبنظام جديد.

ولعب تأهل المنتخب إلى المونديال دورا مهما في رفع وتيرة الحماس لدى اللاعبين خلال مباريات الجولة الأولى، بهدف لفت أنظار الجهاز الفني للمنتخب الوطني، والوجود ضمن خيارات المدرب في الاستحقاقات المقبلة التي تتضمن أقوى تظاهرة كروية عالمية.

ويعتقد المتابعون أنّ تأهل المنتخب لكأس العالم سيعزز قوة وإثارة البطولات المحلية، حيث يتنافس اللاعبون على تقديم أفضل ما لديهم لخدمة أنديتهم وتعزيز فرصهم في الانضمام للمنتخب الوطني، الذي أصبح هدفا لجميع اللاعبين.

وأكد مراقبون ومتخصصون في كرة القدم المحلية، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحماس الكبير الذي ظهر على لاعبي أندية المحترفين في الجولة الأولى يعكس رغبتهم الجامحة بجذب انتباه مدرب المنتخب.

وقال المدرب حاتم عقل، الذي لعب لسنوات طويلة في صفوف المنتخب الوطني، إن تمثيل المنتخب الوطني شرف لأي لاعب، ولا سيما مع المشاركة التاريخية في كأس العالم، مضيفا أن تأهل المنتخب دفع اللاعبين للبحث عن الانضمام إليه، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي إثبات الذات خلال منافسات الدوري.

وأكد اللاعب السابق أنس الزبون، أن المباريات الخمس الأولى من الدوري كشفت عن أطماع واضحة لدى الكثير من اللاعبين للالتحاق بالمنتخب، وهو حق مشروع لهؤلاء النجوم الذين يسعون للتألق من خلال أنديتهم.

وأشار إلى أن تأهل منتخب النشامى سيسهم في إثراء الكرة الأردنية وجعل المنافسات المحلية أكثر قوة، في ظل ارتفاع مستويات اللاعبين الباحثين عن فرصة اللعب في المونديال الذي يضم نخبة من أفضل المنتخبات واللاعبين في العالم.

من جانبه، قال مشجع المنتخب الوطني ونادي الرمثا فريد فريحات، إن العديد من اللاعبين الشباب أصبح لديهم حلم الالتحاق بالمنتخب والمشاركة في مباريات كأس العالم، وهو ما ظهر جليا في فريق الرمثا خلال مباراته الأولى في الدوري أمام الوحدات، حيث تألق اللاعبون الشباب وساهموا في فوز الفريق.

وطالب فريحات، الجهات الرياضية باستثمار تأهل المنتخب للمونديال في العديد من الجوانب الرياضية والسياحية، معتبرا أن هذا الإنجاز يحمل في طياته العديد من الإيجابيات لمختلف القطاعات.

يشار إلى أن تأهل المنتخب الوطني للمونديال لم ينعكس إيجابيا فقط على منظومة كرة القدم من لاعبين ومدربين وإداريين، بل امتد إلى الجماهير التي تترقب بشغف موعد البطولة التي تقام في حزيران المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما يترقب الجمهور بشغف معرفة هوية المنتخبات التي سيواجهها الأردن في كأس العالم، والتي ستتضح خلال القرعة المقرّرة في كانون الأول المقبل.