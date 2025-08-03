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الحوثيون: نفذنا 3 عمليات على أهداف للعدو الإسرائيلي

الحوثيون: نفذنا 3 عمليات على أهداف للعدو الإسرائيلي

2025-08-03 03:10:07

خبرني - قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون):

نفذنا 3 عمليات نوعية بمسيّرات ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في يافا وعسقلان وحيفا
عمليتان استهدفتا موقعين في منطقتي يافا وعسقلان والثالثة استهدفت ميناء حيفا
لن نتخلى عن واجباتنا تجاه شعبنا الفلسطيني والمسجد الأقصى وإخواننا في غزة
عواقب الصمت على الإبادة بغزة ستكون وخيمة على كل الشعوب والبلدان عاجلا أو آجلا

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