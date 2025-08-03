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الإسلامي الأردني يفوز بجائزة الريادة والتميز في الشمول المالي لعام 2025

الإسلامي الأردني يفوز بجائزة الريادة والتميز في الشمول المالي لعام 2025

2025-08-03 03:09:53
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 آب (بترا)- أعلن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب عن فوز البنك الإسلامي الأردني بجائزة "الريادة والتميز في تعزيز الشمول المالي من خلال التمويل الإسلامي في الأردن لعام 2025"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي لمجلة The Banking Executive.
ويأتي التكريم تقديراً لجهود البنك في تعزيز الشمول المالي، وابتكار خدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجات الأفراد والشركات، إضافة إلى توسّعه في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة، بما ينسجم مع استراتيجيته للأعوام 2025–2029، التي ترتكز على الريادة والثقة والابتكار، وتدعم رؤية التحديث الاقتصادي والمبادرات الوطنية للبنك المركزي الأردني.
--(بترا)
رش/م ف/ هـ ح
03/08/2025 21:38:43

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