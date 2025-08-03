الإسلامي الأردني يفوز بجائزة الريادة والتميز في الشمول المالي لعام 2025

الإسلامي الأردني يفوز بجائزة الريادة والتميز في الشمول المالي لعام 2025
عمان 3 آب (بترا)- أعلن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب عن فوز البنك الإسلامي الأردني بجائزة "الريادة والتميز في تعزيز الشمول المالي من خلال التمويل الإسلامي في الأردن لعام 2025"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي لمجلة The Banking Executive.
ويأتي التكريم تقديراً لجهود البنك في تعزيز الشمول المالي، وابتكار خدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجات الأفراد والشركات، إضافة إلى توسّعه في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة، بما ينسجم مع استراتيجيته للأعوام 2025–2029، التي ترتكز على الريادة والثقة والابتكار، وتدعم رؤية التحديث الاقتصادي والمبادرات الوطنية للبنك المركزي الأردني.
--(بترا)
رش/م ف/ هـ ح
03/08/2025 21:38:43
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