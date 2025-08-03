اختتام دوري كرة القدم للمراكز الصيفية في لواء الرصيفة
الرصيفة 3 آب (بترا)- اختتمت، اليوم الأحد، فعاليات دوري كرة القدم للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في لواء الرصيفة، الذي نظّمته مديرية أوقاف الرصيفة ضمن أنشطة هذه المراكز خلال الأسابيع الماضية، تحت شعار "يدا بيد... من المخدرات نحمي أجيال الغد".
وقال مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد الأحمد، إن المراكز الصيفية تحقق سنويًا أهدافها السامية في تهذيب النفوس، وزرع الثقة في الشباب، وزيادة وعيهم بأهمية توجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو العمل الإيجابي لخدمة مجتمعهم ووطنهم.
وثمّن الأحمد جهود جميع القطاعات والمؤسسات الداعمة والمشاركة في أنشطة المراكز، من بينها وزارة التربية والتعليم، الأمن العام، الشرطة المجتمعية، وزارة الشباب، البلدية، ومتصرفية لواء الرصيفة.
--(بترا)
رن/م ف/هـ ح
03/08/2025 21:56:37
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