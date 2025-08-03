  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اختتام دوري كرة القدم للمراكز الصيفية في لواء الرصيفة

اختتام دوري كرة القدم للمراكز الصيفية في لواء الرصيفة

2025-08-03 03:09:53
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرصيفة 3 آب (بترا)- اختتمت، اليوم الأحد، فعاليات دوري كرة القدم للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في لواء الرصيفة، الذي نظّمته مديرية أوقاف الرصيفة ضمن أنشطة هذه المراكز خلال الأسابيع الماضية، تحت شعار "يدا بيد... من المخدرات نحمي أجيال الغد".
وقال مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد الأحمد، إن المراكز الصيفية تحقق سنويًا أهدافها السامية في تهذيب النفوس، وزرع الثقة في الشباب، وزيادة وعيهم بأهمية توجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو العمل الإيجابي لخدمة مجتمعهم ووطنهم.
وثمّن الأحمد جهود جميع القطاعات والمؤسسات الداعمة والمشاركة في أنشطة المراكز، من بينها وزارة التربية والتعليم، الأمن العام، الشرطة المجتمعية، وزارة الشباب، البلدية، ومتصرفية لواء الرصيفة.
--(بترا)
رن/م ف/هـ ح
03/08/2025 21:56:37

آخر الأخبار اختتام دوري كرة القدم للمراكز الصيفية في لواء الرصي "المهندسين" تطلق "ورقة سياسات حول "الاقتصاد الأزرق – العقبة "الإسلامي الأردني" يفوز بجائزة الريادة والتميز في الشمول المالي لعام 20 1.519 مليار دينار ارباح الشركات المدرجة ببورصة ع حوارية حول "الشباب والإدارة المحلية عن ماذا تبحث؟ خدمات
  • دليل الخدما
  • مركز تدريب بترا
  • روابط مفيدة
خدمات صحفية
  • حدث في مثل هذا ا
  • المقالات المختارة
  • صورة وتعلي
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

MENAFN03082025000117011021ID1109879216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث