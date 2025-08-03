اختتام دوري كرة القدم للمراكز الصيفية في لواء الرصيفة

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الرصيفة 3 آب (بترا)- اختتمت، اليوم الأحد، فعاليات دوري كرة القدم للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في لواء الرصيفة، الذي نظّمته مديرية أوقاف الرصيفة ضمن أنشطة هذه المراكز خلال الأسابيع الماضية، تحت شعار "يدا بيد... من المخدرات نحمي أجيال الغد".

وقال مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد الأحمد، إن المراكز الصيفية تحقق سنويًا أهدافها السامية في تهذيب النفوس، وزرع الثقة في الشباب، وزيادة وعيهم بأهمية توجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو العمل الإيجابي لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وثمّن الأحمد جهود جميع القطاعات والمؤسسات الداعمة والمشاركة في أنشطة المراكز، من بينها وزارة التربية والتعليم، الأمن العام، الشرطة المجتمعية، وزارة الشباب، البلدية، ومتصرفية لواء الرصيفة.

--(بترا)

رن/م ف/هـ ح

03/08/2025 21:56:37





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