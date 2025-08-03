زراعة إربد تدعو مربي الثروة الحيوانية لاستكمال إجراءات الترقيم

زراعة إربد تدعو مربي الثروة الحيوانية لاستكمال إجراءات الترقيم
وبحسب بيان صادر عن المديرية، اليوم الأحد، تأتي هذه الدعوة ضمن الاستعدادات لإطلاق الحملة الوطنية للترقيم الإلكتروني للأغنام والماعز لدى مربي الثروة الحيوانية من "الحائزين الجدد".
وأكدت المديرية أهمية تسجيل المربين وتفعيل حساباتهم على تطبيق "سند" الرقمي، والاحتفاظ بكلمة السر الخاصة بهم، نظرا لاعتماد عملية الترقيم الإلكتروني على البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة، حيث سيتم الدخول باستخدام بيانات "سند" الرسمية.
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