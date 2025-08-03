زراعة إربد تدعو مربي الثروة الحيوانية لاستكمال إجراءات الترقيم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة محافظة إربد مربي الثروة الحيوانية المسجلين لديها إلى مراجعة المديريات التابعة لهم، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 15/8/2025، للتأكد من استكمال التحصينات البيطرية اللازمة، وضمان جاهزيتهم للمشاركة في عملية الترقيم.



وبحسب بيان صادر عن المديرية، اليوم الأحد، تأتي هذه الدعوة ضمن الاستعدادات لإطلاق الحملة الوطنية للترقيم الإلكتروني للأغنام والماعز لدى مربي الثروة الحيوانية من "الحائزين الجدد".



وأكدت المديرية أهمية تسجيل المربين وتفعيل حساباتهم على تطبيق "سند" الرقمي، والاحتفاظ بكلمة السر الخاصة بهم، نظرا لاعتماد عملية الترقيم الإلكتروني على البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة، حيث سيتم الدخول باستخدام بيانات "سند" الرسمية.