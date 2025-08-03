صفقة قياسية في NBA.. ليكرز يمدد عقد نجمه دونتشيتش براتب خيالي

خبرني - مدد فريق لوس أنجلوس ليكرز الناشط في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA عقد نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش لمدة 3 مواسم حتى عام 2028، مقابل 165 مليون دولار.

انضم لوكا دونتشيتش (26 عاما) إلى صفوف فريق لوس أنجلوس ليكرز في فبراير الماضي، مقابل صفقة تبادلية تاريخية للفريق تضمنت انتقال أنتوني ديفيز إلى مافريكس في خطوة أذهلت عالم الرياضة.

وأكد النجم السلوفيني تقديمه دعما ماديا بقيمة 5 ملايين دولار لـ77 رياضيا طموحا في كرة السلة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن 77 هو رقم قميص دونتشيتش مع لوس أنجلوس ليكرز.

وكتب دونتشيتش عبر حسابه على منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "لقد وقعت للتو تمديد عقدي مع فريق ليكرز.. متحمس لمواصلة العمل والفوز بالألقاب مع لوس أنجلوس، وجعل جماهير الفريق فخورة بي، أنا ممتن كثيرا لفريق ليكرز، وزملائي في الفريق، وجماهيرنا التي تحبني كثيرا منذ بداية انضمامي".

وأضاف: "اليوم أتعهد بتقديم مبلغ 5 ملايين دولار لمساعدة 77 رياضيا شابا حول العالم على تحقيق أحلامهم، تماما كما فعلت".

وأتم لوكا دونتشيتش: "لقد منحتني كرة السلة كل شيء، وأنا محظوظ بقدرتي على رد الجميل ومساعدة الجيل القادم".

ومنذ انضمام دونتشيتش ترك بصمته على الفور، إذ أسهم بمتوسط 28.2 نقطة، و8.1 استحواذ على كرة مرتدة، و7.5 تمريرة حاسمة في 28 مباراة خلال الموسم الاعتيادي.

وحقق لوكا دونتشيتش، الذي اختير 5 مرات ضمن فريق أفضل نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، معدل 2.28 نقطة و2.8 تمريرة حاسمة و7.7 متابعة في المباراة الواحدة بالموسم الماضي، وأسهم مع زميله المخضرم، ليبرون جيمس، في تحقيق 50 فوزا، ليحتل ليكرز المركز الثالث في تصفيات المؤتمر الغربي.

وصف المدير العام ونائب رئيس عمليات كرة السلة في ليكرز، روب بلينكا، تلك الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" للفريق.

وقال بلينكا في بيان "مستقبل لوكا دونتشيتش مع فريقنا. "إنه أحد أكثر اللاعبين تميزا في اللعبة، وهيمنته على الملعب وشغفه لا مثيل لهما".

دونتشيتش الذي اختير 5 مرات في فريق كل النجوم، تصدر قائمة مسجلي النقاط في الدوري خلال موسم 2023-2024 بمتوسط 33.9 نقطة في المباراة الواحدة وسجل أعلى رقم في مسيرته بإحرازه 73 نقطة في مباراة واحدة.