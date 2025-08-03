سورية تعلن ضبط أحد أخطر المتورطين في شبكات تهريب المخدرات

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية السورية عن ضبط " عامر جديع الشيخ" المصنّف كأحد أخطر المتورطين في شبكات تهريب المخدرات في سورية والمنطقة.

وفي التفاصيل بين مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد ، ان الفرق المختصة تمكنت من إلقاء القبض على المدعو عامر جديع الشيخ، المصنّف كأحد أخطر المتورطين في شبكات تهريب المخدرات في سورية والمنطقة، وذلك بعد متابعة دقيقة استمرت لأشهر من قبل إدارة مكافحة المخدرات. وكان المذكور يتنقّل مستخدماً هويات وجوازات مزوّرة، في محاولة للإفلات من الملاحقة الأمنية.

وبجهود استثنائية وتنسيق أمني عالي المستوى، تم تتبّعه حتى استقر به المطاف في الأراضي التركية، وضمن إطار التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، قامت السلطات السورية بتمرير المعلومات الدقيقة حول تحركات المذكور إلى الجهات المختصة في تركيا، التي بدورها قامت بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في سورية.

ويُذكر أن المدعو عامر جديع الشيخ يُعدّ من كبار تجّار ومهرّبي المخدرات في المنطقة، ومطلوب للعديد من الدول لما ارتكبه من جرائم منظمة وخطيرة تتعلّق بتصنيع وتهريب المواد المخدّرة كما تُظهر المعلومات ارتباطه الوثيق بشبكات تهريب دولية وشخصيات نافذة، وعلى رأسها المجرم ماهر الأسد، حيث كان يُشرف على تصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الجوار وخارجها.

وذلك في إطار الجهود المكثّفة والمساعي المستمرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تفتك بالمجتمع.