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معهد BIBF وشركة BASREC يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير
(MENAFN- BIBF Leading Excellence ) المنامة، البحرين – 4 أغسطس 2025
وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال التدريب والتطوير المهني، مذكرة تفاهم مع شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (BASREC)، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب وتنمية الكفاءات.
وقد جرت مراسم التوقيع في مقر معهدBIBF، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، والسيدة نرجس الموسوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة BASREC، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم معهد BIBF بتقديم حلول تدريبية وتطويرية متكاملة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شركة BASREC، بما يساهم في رفع مستوى الأداء المهني وتعزيز القدرات البشرية في الشركة، دعمًا لاستراتيجيتها في التميز المؤسسي والتطوير المستدام.
وأكد الطرفان على أهمية الشراكة الاستراتيجية في دعم مسارات التطوير المؤسسي والارتقاء بالموارد البشرية.
وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور أحمد الشيخ قائلاً: "نسعد بهذه الشراكة التي تعكس التزام معهد BIBF بتقديم أفضل الحلول التدريبية للشركات الوطنية، بما يواكب متطلبات السوق ويعزز من كفاءة الكوادر البحرينية. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين العاملين في شركة BASREC من اكتساب المعارف والمهارات التي تواكب التغيرات المتسارعة في بيئة العمل. كما نؤمن بأهمية الاستثمار في الثروة البشرية باعتباره حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار داخل المؤسسات."
وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال التدريب والتطوير المهني، مذكرة تفاهم مع شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (BASREC)، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب وتنمية الكفاءات.
وقد جرت مراسم التوقيع في مقر معهدBIBF، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، والسيدة نرجس الموسوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة BASREC، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم معهد BIBF بتقديم حلول تدريبية وتطويرية متكاملة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شركة BASREC، بما يساهم في رفع مستوى الأداء المهني وتعزيز القدرات البشرية في الشركة، دعمًا لاستراتيجيتها في التميز المؤسسي والتطوير المستدام.
وأكد الطرفان على أهمية الشراكة الاستراتيجية في دعم مسارات التطوير المؤسسي والارتقاء بالموارد البشرية.
وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور أحمد الشيخ قائلاً: "نسعد بهذه الشراكة التي تعكس التزام معهد BIBF بتقديم أفضل الحلول التدريبية للشركات الوطنية، بما يواكب متطلبات السوق ويعزز من كفاءة الكوادر البحرينية. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين العاملين في شركة BASREC من اكتساب المعارف والمهارات التي تواكب التغيرات المتسارعة في بيئة العمل. كما نؤمن بأهمية الاستثمار في الثروة البشرية باعتباره حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار داخل المؤسسات."
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