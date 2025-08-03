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غوغل تطلق Gemini 2.5 Deep Think

غوغل تطلق Gemini 2.5 Deep Think

2025-08-03 08:08:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت "غوغل ديب مايند" عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 2.5 Deep Think، وهو الأقوى لديها في الاستدلال والتفكير المتعدد المسارات.


✅ يستخدم وكلاء ذكاء متعددين لحل الأسئلة المعقدة بالتوازي.
✅ متاح لمشتركي باقة Gemini Ultra بسعر 250 دولارًا شهريًا.
✅ يتفوّق على نماذج OpenAI وxAI في اختبارات الذكاء والبرمجة:
34.8% في اختبار Humanity's Last Exam
87.6% في اختبار LiveCodeBench6


🔧 تم تحسينه بتقنيات جديدة في التعلم التعزيزي لحل المشكلات الإبداعية والتخطيطية.

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