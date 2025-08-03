اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية
وبحسب بيان للصندوق، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز برامج التمكين المختلفة ودعم الأُسر المنتفعة اقتصاديا واجتماعيًا وتطوير مهارات أبناء المنتفعين لتحقيق أهداف سياسات التخريج التي يتبناها الصندوق.
وأشادت المدير العام للصندوق ختام شنيكات، بأهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعزز التعاون بين القطاعات المختلفة، مؤكدة أهمية التعاون في تنفيذ مبادرات تنموية تسهم في تمكين الأُسر المستفيدة وتُعزز مبدأ المسؤولية المجتمعية بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية ويدعم جهود التنمية المستدامة في الأردن.
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