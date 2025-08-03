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اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية

اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية

2025-08-03 08:08:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع صندوق المعونة الوطنية اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع شركة توليد الكهرباء المركزية في إطار سلسلة الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.


وبحسب بيان للصندوق، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز برامج التمكين المختلفة ودعم الأُسر المنتفعة اقتصاديا واجتماعيًا وتطوير مهارات أبناء المنتفعين لتحقيق أهداف سياسات التخريج التي يتبناها الصندوق.


وأشادت المدير العام للصندوق ختام شنيكات، بأهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعزز التعاون بين القطاعات المختلفة، مؤكدة أهمية التعاون في تنفيذ مبادرات تنموية تسهم في تمكين الأُسر المستفيدة وتُعزز مبدأ المسؤولية المجتمعية بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية ويدعم جهود التنمية المستدامة في الأردن.

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