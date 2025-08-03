بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح
وبيّن بريزات خلال اجتماع نيابي، أن 32 فندقا تضمّ 2000 غرفة أغلقت في البترا، إضافة لخسارة 700 موظف أعمالهم فيها.
وأضاف رئيس السلطة، أن 38 ألف نسمة من سكان البترا يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على السياحة في المدينة وتأثروا بأزمة السياحة فيها.
وتابع "تم إعفاء المهن السياحية من رخص المهن وإعفاء عدد من المستأجرين من السلطة من مستحقات الإيجار في عام 2024".
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