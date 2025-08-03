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بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

2025-08-03 08:08:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس سلطة إقليم البترا، فارس بريزات، الأحد، إن البترا من أكثر الأماكن السياحية تأثرا بتراجع أعداد السياح، نتيجة تداعيات الحرب على غزة وأثرها على الإقليم.


وبيّن بريزات خلال اجتماع نيابي، أن 32 فندقا تضمّ 2000 غرفة أغلقت في البترا، إضافة لخسارة 700 موظف أعمالهم فيها.


وأضاف رئيس السلطة، أن 38 ألف نسمة من سكان البترا يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على السياحة في المدينة وتأثروا بأزمة السياحة فيها.


وتابع "تم إعفاء المهن السياحية من رخص المهن وإعفاء عدد من المستأجرين من السلطة من مستحقات الإيجار في عام 2024".

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