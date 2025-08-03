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جلالة الملك ... عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية

جلالة الملك ... عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية

2025-08-03 08:08:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بقلم المقدم المتقاعد - حمزة أحمد الشوابكة - منذ الازل شكلت منهجية الدفاع عن القضية الفلسطينية قاعدة هاشمية ، وشكل الدور البارز في مواقف الاردن الدولية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم اولوية وطنية ظلّت حاضرة ضمن خطابات جلالته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ومنذ تولّيه العرش، ساعياً جلالته في كل مؤتمر عالمي او لقاء دولي او برتكول رسمي إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفي ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعاظم الدور الأردني وجاءت التأكيدات السياسية والانسانية على لسان جلالة الملك، ليكون صوتاً صارخاً ضد الانتهاكات والعدوان، وفاعلاً قوياً في تقديم المساعدات والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وقد لمسنا أثر هذه التحركات الملكية في تغيير بوصلة العالم وتوجيه الأنظار باتجاه القضية الفلسطينية باحترافية دبلوماسية دفعت بعض الدول الأوروبية والغربية ابداء توجهها بالإعتراف بالدولة الفلسطينية .
وعلى المستوى السياسي فقد أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني مراراً أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، شدد جلالته في خطاباته واتصالاته مع قادة العالم على وقف العدوان وضرورة حماية المدنيين، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، خصوصاً في القطاع المحاصر .
كما عبّر جلالته في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية والأمم المتحدة عن رفضه المطلق لسياسات التهجير القسري، أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مجدداً التأكيد على دور الأردن التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من خلال الوصاية الهاشمية.
أمَّا على الصعيد الإنساني، فقد أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتسيير مستشفى ميداني عسكري أردني إلى قطاع غزة فور اندلاع الحرب، وتقديم الدعم الطبي والإغاثي العاجل للمتضررين. كما وجّه جلالته بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عبر الجسر الحدودي، لتخفيف المعاناة عن أهالي القطاع في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي نشاهدها، وكان الأردن السبَّاق في كسر الحصار على غزة من خلال الإنزالات الجوية والتي كانت برعاية وحضور ملكي، مما حدا بالعديد من الدول بأن تحذو حذوَ الأردنِّ في إنزال المساعدات الجوية وبالشراكةِ مع نسور سلاح الجو الملكي الأردني بالإضافة إلى إرسال المخبز المتنقل من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية .
وقد كان لوزير الخارجية الأردني معالي أيمن الصفدي دوراً محورياً في تنفيذ توجهات القيادة الهاشمية، حيث قاد الجهود الدبلوماسية الأردنية في المحافل الدولية. وأجرى الصفدي سلسلة من اللقاءات والاتصالات مع وزراء خارجية دول عربية وغربية، مؤكداً على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فوراً، وفتح ممرات إنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة.
كما مثّل الصفدي الأردن في اجتماعات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وكان صوتاً واضحاً في التعبير عن رفض الأردن للعدوان، داعياً إلى تحرك دولي فاعل لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني.
وفي تصريحاته المتكررة، حذر الصفدي من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن الحل الجذري يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الدولتين وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧م .
إن الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، ودور وزير الخارجية المنقطع النظير، يعكسان التزام الأردن الثابت والدائم بالقضية الفلسطينية بالرغم من تشكيك الحاقدين والمُغرضين. في وقت تتعدد فيه التحديات، يبقى الأردن صوتاً عربياً قوياً يطالب بالعدالة والكرامة الإنسانية والسلام، ويقف بصلابة في وجه الظلم والعدوان، نصرةً للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ولن يثنيه عن أداء واجبه تجاه أشقائه الفلسطينيين ...
حفظ الله الأردن وحمى جلالة الملك المفدى عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله ..
بقلم المقدم المتقاعد - حمزة أحمد الشوابكة

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