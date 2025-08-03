صفوة الإسلامي يطلق برنامج Safwa Future Stars 2025 التدريبي لطلبة الجامعات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق بنك صفوة الإسلامي وللعام السابع على التوالي، برنامجه التدريبي الصيفي "Safwa Future Stars"، الذي يهدف إلى تمكين طلبة الجامعات من مختلف أنحاء المملكة في المحافظات التي تغطيها شبكة فروع البنك، من اكتساب خبرات عملية في بيئة عمل مصرفية حقيقية، تعزيزاً لجاهزيتهم لسوق العمل بعد التخرج.



ويمنح البرنامج المشاركين فرصة تدريب ميداني مكثف لمدة شهر كامل، يكتسبون خلاله مهارات عملية تُكمل معرفتهم الأكاديمية، من خلال الانخراط في بيئة مصرفية حقيقية، والتعرّف على آليات تقديم الخدمات المصرفية، خاصة الرقمية منها ويهدف البرنامج إلى تطوير كفاءاتهم الوظيفية وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل بثقة وتميّز وكفاءة.



ويأتي إطلاق النسخة السابعة من البرنامج ضمن جهود البنك لتجسيد مفاهيم الاستدامة بما يشمل مبادراته وبرامجه المنبثقة من استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، التي تركز في أهم محاورها على دعم الشباب وبناء جيل مصرفي مؤهل يمتلك المهارات والمعرفة لمواكبة احتياجات السوق المصرفية المعاصرة، إلى جانب تحفيز روح الابتكار والإبداع لديه بما ينعكس على تعزيز القطاع مستقبلاً ويسهم في تطويره.



وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح رئيس ادارة رأس المال البشري والخدمات الإدارية محمد الهواري: برنامج " Safwa Future Stars" هو أحد البرامج التي نعتز بها في بنك صفوة الاسلامي، ونسعى من خلاله لتجسير الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل، بما يمكّن الشباب من دخول الحياة المهنية بثقة وكفاءة كما أننا نؤمن أن الاستثمار في الطاقات الشابة هو استثمار حقيقي في مستقبل الأردن خاصة وأننا نؤمن بأن الاستثمار في الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من نسيج المجتمع هو استثمار في مستقبل الأردن.



وقد استقطب البرنامج لهذا العام عدداً كبيراً من طلبات الانضمام إليه؛ وتم اختيار (57) طالباً ضمن الدفعة الجديدة، ليرتفع بذلك عدد متدربي البرنامج منذ انطلاقته إلى (300)، وسط تطلعات لتوظيف المزيد من خريجيه ضمن كوادر البنك، لينضموا إلى 25 خريجاً سابقاً يشغلون اليوم مواقع مختلفة ضمن كوادر البنك.



ويُذكر أن البرنامج قد أصبح من أبرز المبادرات التدريبية المستدامة في القطاع المصرفي، نظراً لأثره في الاستثمار في طاقات الشباب الأردني، وصقل خبراتهم العملية تمهيداً لانطلاقهم المهني.

