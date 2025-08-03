العلاج بالإبر الدقيقة للهالات السوداء: حل فعّال دون جراحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- العلاج بالإبر الدقيقة (Microneedling) يُعتبر من أبرز الحلول الطبية التجميلية غير الجراحية للتخفيف من الهالات السوداء الغائرة، وتحسين مظهر محيط العين. تعتمد التقنية على استخدام إبر دقيقة تُحدث ثقوباً صغيرة في الجلد لتحفيز إنتاج الكولاجين والإلستين، مما يُعيد للبشرة حيويتها ويُخفف من علامات التعب.



فعالية العلاج ومتى يُستخدم

هذا العلاج مفيد بشكل خاص للهالات الغائرة الناتجة عن ترقق الجلد وفقدان الحجم، وليس التصبغات أو الانتفاخات، حيث يساعد على ملء المنطقة وتحسين مرونتها وتقليل الخطوط الدقيقة. لا يُنصح به في حالات الأمراض الجلدية النشطة، الحمل، أو البشرة الداكنة جداً دون إشراف طبي.



نتائج سريعة وآمنة

النتائج الأولية تظهر من الجلسة الأولى على شكل إشراق فوري، وتتحسن تدريجياً خلال 3 إلى 5 جلسات تُفصل بينها أسابيع. وتوصى جلسات صيانة كل 3 إلى 6 أشهر للحفاظ على النتيجة.



تحذير من الأدوات المنزلية

رغم انتشار أدوات الوخز المنزلية على مواقع التواصل، يُحذر الخبراء من استخدامها خاصة في محيط العين، إذ قد تسبب التهابات أو ضرراً دائماً بسبب صعوبة التعقيم وسوء الاستخدام.



خلاصة

الـ Microneedling خيار فعّال وآمن في يد مختص، ويمنح حلاً طبيعياً للهالات الغائرة دون الحاجة للجراحة أو الفيلر، شرط استشارة طبيب الجلد أولاً لضمان ملاءمته لحالتك.

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